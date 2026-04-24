La entrevista de Andrea Ropero en 'El Intermedio' que no para de compartirse: "Esto es periodismo"

El proceso de regularización de inmigrantes residentes en España ha arrancado esta semana y más de medio millón de personas han iniciado ya los trámites para que sus solicitudes sean aprobadas a la mayor brevedad.

El Intermedio abordó esta cuestión saliendo a la calle para preguntar a los migrantes cómo afrontan la regularización de su situación en nuestro país. Andrea Ropero, reportera del programa de laSexta, pudo hablar con una mujer peruana, y la entrevista no para de compartirse.

Con "un año y siete meses" en España, asegura estar muy nerviosa porque es la primera vez que se presenta a un proceso como este "para poder ver a mis hijos". Obtener la regularización como ciudadana española le permitiría "tener un trabajo estable".

"Actualmente trabajo irregular y entonces quiero hacerlo todo bien para pronto poder viajar y ver a mis hijos", explica esta mujer, que se emociona al hablar con Andrea Ropero. Su situación es la de miles de personas que viven actualmente en nuestro país.

"Trabajo limpiando restaurantes en el centro y cuidando adultos mayores los fines de semana", relata esta peruana, quien confiesa trabajar sin papeles porque no le queda más remedio y cobrando entre "seis y diez euros" la hora.

Una lección de periodismo

"Al final lleva año y medio en España sin documentos. ¿Ha tenido miedo de ir por la calle, que le paren, que le piden una documentación?", pregunta la reportera de El Intermedio. "Siempre tengo ese miedo de que me vayan a parar y me devuelvan a mi país", asegura la mujer.

"Yo hago de todo, no me chupo, como se dice en Perú, para el trabajo", afirma esta peruana, que con su testimonio expone la complicada situación en la que se encuentran más de medio millón de personas en España.

La entrevista de Andrea Ropero no ha dejado de compartirse desde ayer, y algunos usuarios de redes sociales como X destacan su profesionalidad y su buen hacer como periodista. "Esto es periodismo", aseguran.