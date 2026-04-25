Un experto responde si es mejor lavarse los dientes antes o después de desayunar: la mayoría lo hace de forma incorrecta

¿Qué es mejor lavarse los dientes nada más levantarse o hacerlo después de desayunar? La mayoría de personas cree que lo correcto es lavarse los dientes después del café, no solo para que no sepa el desayuno a pasta de dientes, sino también para limpiarlo todo de una vez. Sin embargo, están equivocados, tal y como puntualiza el experto Santiago Silva en un video compartido en TikTok. "Puede ser lo peor que le puedes hacer a tus dientes", advierte.

"El 90% de las personas cree que cepillarse después de comer es lo correcto. Pero hacerlo justo después del café o del jugo puede debilitar el esmalte dental por unos minutos. Si te cepillas en ese momento, puedes empezar a desgastarlo poco a poco", señala en una publicación.

"Cuando duermes tu boca se llena de bacterias. Toda la noche producen ácido y por eso te levantas con mal aliento. Y además el café y el jugo también son ácidos. Ese ácido deja el esmalte más débil por unos minutos. Si te cepillas en ese momento vas a desgastar el esmalte de tus dientes", explica.

Algunos de los riesgos de esta práctica es que puede provocar sensibilidad, dientes transparentes o incluso fracturas dentales. Además, también aumenta el riesgo de sufrir caries, lo que puede afectar "tu confianza y tu libertad al sonreír". Por ello, recomienda lavarse los dientes antes del desayuno.

En este sentido, el doctor recomienda realizar pequeños hábitos que pueden ayudarnos a "marcar una gran diferencia en tu calidad de vida". Como puede ser, en este caso, lavarse los dientes nada más levantarnos. "Porque muchas veces la inseguridad al sonreír no aparece de un día para otro... empieza con errores simples que repetimos cada día", concluye el mismo.

Si prefieres lavarte los dientes después de desayunar se aconseja esperar entre 20 y 30 minutos para evitar dañar el esmalte debilitado por la comida y esperar a que vuelva a fortalecerse, especialmente si como se ha mencionado anteriormente se han consumido alimentos ácidos como la naranja o el café. Además, se recomienda enjuagar primero la boca con agua antes de cepillarla.