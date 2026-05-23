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Javier, portero desde hace 37 años de un edificio en el que no vive nadie: "Estoy acostumbrado al silencio"
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Javier, portero desde hace 37 años de un edificio en el que no vive nadie: "Estoy acostumbrado al silencio"

El conserje se refiere a su experiencia trabajando y residiendo en un centro corporativo. 

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
A Coruña.
A Coruña.Getty Images

Residir cerca del lugar del trabajo es, sin lugar a dudas, una de las estrategias más efectivas para mejorar la calidad de vida. Contar con dicha proximidad entre ambos lugares fomenta el ahorro de tiempo y dinero en la vida rutinaria de las personas. 

¿Te imaginas vivir en el mismo edificio en el que curras? Javier Rilo Suárez, portero en A Coruña, ha gozado de esta situación durante años. Lo más llamativo del caso es que el conserje es el único inquilino de dicha edificación.

En entrevista con el medio local, La Voz de Galicia, Rilo detalla que él reside en el ático del inmueble porque el resto de pisos están destinados a oficinas. Se trata de un edificio situado en la Plaza de Lugo. “Llevo 37 años de portero de un edificio en el que ya no vive nadie”, sostiene. 

Al principio, la quietud lo aturdía; no obstante, con el pasar de los años, el gallego se ha habituado al mutismo. “Estoy acostumbrado al silencio, a no escuchar a nadie abriendo un grifo o dando un portazo”, declara.

Se avecina la jubilación de Rilo 

Tras casi cuatro décadas currando en el corazón comercial de A Coruña, el portero se mudará de vuelta a su barrio natal, Monte Alto. Esto se debe a que se jubilará y él es consciente de que ello representará ciertos cambios en su cotidianidad. “Me tengo que acostumbrar a esta nueva realidad”, señala.

Antes de vivir en su lugar de trabajo, hizo lo propio en el piso al que ahora volverá. Fue marino de la Armada en Ferrol y Cádiz, pero volvió a A Coruña. “Aquello no era lo mío. Trabajé un año de barrendero hasta que surgió lo de ser portero aquí y llevo 37 años y 2 meses”, comenta con cierta nostalgia.

De cara al futuro, Rilo quiere disfrutar al máximo su retiro profesional compartiendo junto a su mascota e implementando nuevos pasatiempos. “Por la mañana doy un paseo largo con el perro, y también al mediodía. Me gusta mucho pasear y espero hacerlo más cuando esté jubilado. También me planteo ir a clases de guitarra, alquilar un huerto urbano”, concluye. 

Andrés Senior Duran
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Nacido en Bogotá, Colombia. Redactor del HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Javeriana y Máster de Marketing Deportivo de la Escuela Universitaria Real Madrid. Ha trabajado en varios medios deportivos como Gol Caracol, Vavel Colombia y La Nueva Tendencia. En el HuffPost escribe sobre distintas temáticas relacionadas con los ámbitos de sociedad, salud e internacional.

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