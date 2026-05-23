'The Telegraph' hace este inequívoco análisis de lo que ha dicho Pedro Almodóvar sobre Donald Trump

El cineasta español Pedro Almodóvar no ha dudado aprovechar la presentación de su película Amarga Navidad en el 79º Festival de Cine de Cannes para mandar un mensaje de lo más contundente sobre los políticos como el presidente de EEUU, Donald Trump.

Un mensaje que ha querido trasladar durante la rueda de prensa de promoción y de la que el diario británico The Telegraph se ha hecho eco, por su postura contraria a la del mandatario estadounidense.

El citado medio ha recogido lo que el prestigioso director de cine español, "ganador del Oscar", ha dicho sobre la "obligación moral" que los actores tienen de manifestarse contra Trump.

"Pedro Almodóvar, director de Hable con ella y Todo sobre mi madre, instó a Europa a convertirse en un 'escudo' contra el presidente de Estados Unidos y Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí", ha señalado el diario británico.

"Los artistas tienen que alzar la voz"

Desde The Telegraph han compartido el mensaje que Almodóvar, con un pin de Free Palestine (Palestina Libre) en la chaqueta, ha querido mandar sobre la importancia de posicionarse en contra de las injusticias.

"Por supuesto, no quiero juzgar a nadie, pero creo que los artistas tienen que alzar la voz, tienen que hablar sobre la situación en la que viven en la sociedad contemporánea. Creo que es un deber moral", aseguró Almodóvar.

El citado medio se ha hecho eco de lo que el cineasta dijo sobre los europeos y como "tenemos que convertirnos en una especie de escudo contra estos monstruos, Netanyahu u otros en Rusia, por ejemplo".

"En Europa tenemos leyes, y debemos comprender que existen ciertos límites. Debemos actuar como escudo contra esta locura en Europa; jamás debemos someternos a Trump", razonó Almodóvar durante la rueda de prensa.

Meses después de que fuese Javier Bardem, desde el escenario de los Premios Oscar, el único actor que elevara la voz por lo que está pasando en Gaza, el cineasta español no dudó en reiterar que el silencio es "una expresión de miedo" y "un síntoma de que las cosas van realmente mal".

"Es una señal muy seria de que la democracia se está desmoronando. Creo, por el contrario, que los creadores deben alzar la voz, deben expresarse abiertamente. Lo peor que nos podría pasar sería permanecer en silencio, ser censurados", sentenció Almodóvar, antes de reiterar que "creo que estamos obligados a alzar la voz" y "tenemos la obligación moral de hablar de todas estas cosas".