Ni algoritmos ciegos ni fotos falsas: la silenciosa rebelión en Europa que exige mostrar el pasaporte para salvar el amor en internet

La solución a los perfiles falsos. Geek Meet Club irrumpe para recuperar las citas presenciales. Dennie Smith, su propietaria, quería fundar una aplicación en la que se evitase el registro de perfiles falsos y que sirviera como lugar de encuentro para personas con intereses afines. "Muchos sitios de citas se centran únicamente en la cantidad de usuarios e incluyen perfiles falsos que ocultan estafas", explica en conversación con la BBC.

A Smith le agrada examinar personalmente a cada solicitante. "Soy muy buena detectando perfiles falsos. Pero a veces es demasiado fácil ¡una persona envió una foto de Boris Johnson!". De hecho, asegura que prefiere rechazar a unos 50 solicitantes al mes antes que exponer a sus 3.300 miembros a comportamientos inapropiados.

"Organizamos eventos, concursos mensuales y quiero alquilar locales para que la gente pueda venir disfrazada", explica, ilusionada, en su conversación con el medio de comunciación. Este guiño a los elaborados disfraces, tan populares entre los asistentes a las convenciones de ciencia ficción, deja entrever el público principal de Smith. "Las convenciones de cómics y ciencia ficción atraen mucho a los aficionados a la cultura geek".

La idea, insiste, es que las personas se conozcan lo antes posible: "Les digo a mis miembros que se reúnan en persona lo antes posible, que vayan a tomar un café al parque o a la calle principal, para averiguar si la otra persona es legítima".

La eliminación de los estafadores en las apps de citas online fue también uno de los motivos de la creación de Cherry Dating, otra plataforma virtual de citas. La idea en este caso fue de Jo Mason, una banquera de Londres.

"Uno mira los perfiles en estas páginas y se pregunta: '¿Esta persona es real?'. Hay que ser como un detective privado que investiga los perfiles de la gente antes de contactar con ella.", lamenta en declaraciones al canal público británico.

"Algunas personas solo quieren un romance ficticio, pero no tienen ninguna intención de conocerte en persona. O están casadas o simplemente quieren una relación por internet", explica la empresaria. Para combatir las estafas virtuales, Cherry Dating recurre a la tecnología y utiliza un software de comparación que coteja una selfie con un permiso de conducir o un pasaporte para verificar la autenticidad de cada uno de sus miembros.

Examenes de compatibilidad

Cherry Dating realiza preguntas a los usuarios para evaluar su compatibilidad, lo que les permite tomar una decisión informada sobre si conectar o no con otra persona. "Si tienes un 80% de compatibilidad, es bueno; no pierdes el tiempo con alguien que solo tiene un 5% de compatibilidad".

Un estudio encargado por Mason indica que el 47% de los encuestados británicos considera que ninguna aplicación de citas satisface sus necesidades, mientras que el 40% afirma que las aplicaciones de citas han disminuido su motivación para conocer a alguien.