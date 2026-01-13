'Las otras dos Españas': la diferencia entre ser casero o inquilino es de 23.600 euros al año

Habitualmente se habla de 'las dos Españas' como un concepto ideológico y meramente sociológico, especialmente en un momento dominado por el debate de si existe una polarización y crispación que llega a dosis de alarmismos guerracivilista, pero, más allá de ello, siempre han existido otro tipo de 'las dos Españas'. Las que determinan factores socioeconómicos o, en otras palabras, las que clasifica la cuenta bancaria.

El Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030 -en plena tensión y choque por el nuevo paquete de medidas para paliar la crisis de vivienda anunciado por el PSOE- ha publicado este martes un informe que retrata una importante diferencia económica. Analizada la renta mediana de la economía española, existe una brecha entre quien se ve obligado a alquilar una vivienda para vivir y entre aquellos que pueden arrendar una -o más- a mayores.

Esa diferencia asciende a la friolera de 23.638 euros, dejando una renta anual de 28.810 euros a los inquilinos y una de 52.449 euros para los caseros. ¿Mucho, poco? Desde la cartera dirigida por el ministro Pablo Bustinduy -en el ala progresista de la coalición, Sumar-, calculan que la media nacional -sin datos de Euskadi, Navarra y Catalunya- es el 82% más. Todo ello en un contexto en el que se esperan subidas aún más fuertes en el mercado de alquiler.

¿Dónde es mayor la brecha económica?: hay comunidades donde es más del doble

Si se bucea en los datos extraídos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 y del Panel de Hogares, hay otros grandes titulares. En ocho comunidades autónomas la renta de los caseros ya supera al doble de la los inquilinos. Todo ello teniendo en cuenta la ausencia de la comunidad foral y del País Vasco -tienen sus propios datos- o del territorio catalán -el 80% de la población reside en zonas de mercado tensionado activadas gracias a la aplicación de la Ley Estatal de Vivienda-.

Comunitat Valenciana.

Extremadura.

Murcia.

Castilla-la Mancha.

Galicia.

Canarias.

Cantabria.

Asturias.

(Pincha aquí si no puedes visualizar correctamente nuestra encuesta)

Cobrar como si subieras el alquiler, pero sin subirlo: el choque por la bonificación fiscal a caseros

No, el anterior no es un dato cualquiera, a pesar de lo evidente que podría resultar que los caseros tienen más ingresos que quien debe pagar un alquiler. Se pone encima de la mesa al día siguiente del choque en el Ejecutivo de coalición por una de las tres medidas del real decreto-ley que los socialistas quieren aprobar en una futura reunión del Consejo de Ministros, en próximas semanas. Concretamente, la que pretende darle a los caseros una bonificación fiscal del 100% en el IRPF con la finalidad de que no se suba el alquiler a los inquilinos, pero no pierda el dinero que ganaría subiéndolo.

El plan del Ministerio de Vivienda -en manos de la socialista Isabel Rodríguez- pasa de nuevo por dar incentivos fiscales a los propietarios, pero en un momento en el que Sumar se ha cansado de esperar a que los socios del PSOE den su brazo a torcer en la demanda que llevan realizando varios meses, la de prorrogar automáticamente los contratos de alquiler que vencen a lo largo de este año y fueron suscritos a unos precios sensiblemente menores en los últimos compases de la pandemia.

La 'gran revisión' afectó a 568.500 contratos el pasado año, pero en este lo hará sobre 632.369, abocando a 'actualizaciones' de precios que pueden superar incrementos del 30%. O directamente a no renovaciones para sacar de nuevo ese inmueble al mercado y sondear hasta cuánto se puede pedir por el.

¿Cómo afectará la 'gran revisión' a esta brecha entre caseros e inquilinos?

Desde el Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030 también han resuelto otra incógnita a mayores con la publicación de este informe. La antes mencionada 'gran revisión', ¿puede afectar a esta brecha económica? Sí y hay estimación de que seguirá agrandándola si no se toman medidas más allá de este año, pero también de 2027.

Desde el departamento a cargo de Bustinduy esgrimen que si se renuevan dichos cientos de miles de contratos con los actuales precios de mercado -y con la información que tenemos ahora, porque la tendencia apunta a más subidas- la brecha entre la renta de caseros e inquilinos aumentaría 2.216 euros de media en España. Eso se traduciría en que la renta mediana de los propietarios se elevaría de los 52.449 hasta los 54.665 euros.