El plan de Ucrania con 25.000 'soldados de hierro': así usan drones terrestres de 500 kilos de carga para rescatar ancianos bajo el fuego

Cuatro años después desde que Rusia iniciara el intento de invasión a Ucrania, el país que sigue liderando Volodimir Zelenski sigue plantando cara a las tropas rusas. Hace una semana, protagonizó el mayor ataque en Moscú desde el inicio de la guerra.

Pero su plan pasa también por poner en marcha unos 25.000 'soldados de hierro'. Se trata de vehículos terrestres no tripulados, que siguen los pasos de los drones, pero no atacan. Su uso está pensado para poder rescatar a las personas mayores que se quedan atrapadas entre los escombros.

Después de la formación total a las tropas ucranianas, así como el aumento de uso de drones, Kiev ha decidido apostar por los drones terrestres. Denominados 'soldados de hierro' teledirigidos, buscan ayudar a los ucranianos afectados en el campo de batalla.

Según ha recogido Business Insider y ha compartido la compañía Kraken, encargada del desarrollo de estos vehículos terrestres no tripulados (UGV) del tercer Cuerpo de Ejército de Ucrania, ha servido de ayuda en zonas afectadas por la guerra.

Drones terrestres

Mientras Ucrania sigue aguantando el pulso a Vladimir Putin, estos vehículos pesados y reforzados se usaron hace unas semanas para evacuar a cuatro ancianos de Lyman, una ciudad de Donetsk.

Tal y como detallaron en un comunicado en Telegram, aseguraron que "en una de las posiciones del Tercer Cuerpo de Ejército en una ciudad de primera línea en la región de Lyman, cuatro ancianos pidieron ayuda para ser evacuados. La operación de rescate fue lanzada por los operadores de la NRC PBS KRAKEN".

"Los combatientes del "Batallón Plata" coordinaron un plan de acción para el transporte más seguro posible de los residentes locales, incluida una mujer herida. La evacuación se llevó a cabo en tres etapas: por dron terrestre, por barco y luego traslado al hospital", contaron.

El ejército ucraniano explicó que todo se llevó a cabo gracias a las acciones coordinadas con varias unidades militares y "los civiles fueron evacuados con éxito de la zona gris" y gracias a estos vehículos que imitan los mismos pasos que los drones, pero con una respuesta de rescate y no ofensiva contra las tropas rivales en el campo de batalla.

De cara a evitar más bajas de civiles, señalaron que "salvar vidas humanas bajo cualquier circunstancia es la prioridad del Tercer Cuerpo". "¡Hacemos un llamado a todos los residentes de los territorios de primera línea para que evacuen de manera oportuna por su seguridad!", añadieron.