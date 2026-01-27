Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Luis, español políglota, sorprende a sus compañeros comunicándose en un italiano perfecto: "Hablas así de repente"
Un hombre teletrabajando hablando con su compañero, en una imagen de archivo.

El conocimiento de idiomas abre muchas puertas laborales. Entre las ofertas de trabajo en España, buena parte de las que se abren para puestos cualificados exigen conocimiento de inglés, si bien siempre está bien valorado el dominio de una lengua extra. 

Luis es un claro ejemplo de que con esfuerzo se pueden aprender multitud de idiomas. En sus vídeos en la red social Tiktok, este español demuestra de que habla a la perfección francés, rumano, inglés, portugués, polaco, alemán e italiano. 

Es precisamente con el conocimiento de este último idioma con el que ha querido sorprender a sus compañeros de trabajo. "Llevábamos una semana trabajando juntos y solo hemos hablado inglés", comienza argumentando para justificar lo que venía a continuación. 

Marcando una cuenta atrás, cambia el idioma de Shakespeare por el italiano para preguntar si por casualidad tenían un cargador del ordenador. El silencio se hizo en la conversación hasta que sus compañeros procesaron lo que acababan de escuchar. 

"Hablas italiano así de repente", afirmaron, a lo que Luis contestó que "no, tan solo aprendí esa frase y ya". Su respuesta confirmaba todas las sospechas de que entendía perfectamente el idioma y podía comunicarse con una fluidez envidiable. "Y también esa, ¿no?", contestaban entre risas sus compañeros, que ya vieron la broma que les acababa de hacer el políglota

Idiomas entre los españoles 

La situación de Luis es muy diferente a la de población española en general. El eurobarómetro 'Los europeos y sus idiomas', realizado por Funcas con motivo del Día Europeo de la Educación, el 30% de los españoles nunca ha aprendido un segundo idioma. 

Con este porcentaje, España ocupa el cuarto puesto con mayor proporción de ciudadanos que desconoce una segunda lengua, solo por detrás de Rumanía (40%), Irlanda (38%) y Portugal (33%), de acuerdo al citado informe. 

En dicho estudio también se pone de manifiesto que la población más joven representa los índices menores de españoles que no han aprendido una segunda lengua. Las cuotas más altas se sitúan entre los hombres y mujeres de entre 35 a 44 años -un 21%- mientras que, entre los de 25 y 34 años, el porcentaje es de un 16%. 

