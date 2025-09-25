José Portillo, agricultor, tras cambiar el trigo por las placas solares: "Antes me llevaba 100 euros por hectárea durante la cosecha, ahora me pagan 1.900 euros"

El campo, la gran mayoría de veces, está mal pagado. Ello ha llevado a que muchos agricultores comiencen a dejar el sector para dedicarse a otras actividades mejor pagadas, como puede ser la energía fotovoltaica. Esto fue lo que le ocurrió a José Portillo, quien a pesar de que llevaba toda la vida trabajando como agricultor en Carmona (Sevilla), decidió cambiar de trabajo y dedicarse a alquilarle ese espacio a una empresa fotovoltaica.

Y es que, tal y como comentó el propio alcalde en la televisión, Carmona, que cuenta con unas 92.000 hectáreas agrícolas, se encuentra en pleno 'boom solar', con cerca de 28 proyectos en tramitación. "Antes me llevaba 100 euros por hectárea durante la cosecha, ahora me pagan 1.900 euros", afirma el mismo a la publicación revistajaraysedal.

"Ese dinero me va a venir de maravilla para viajar y hacer cosas que nunca he podido", agrega Portillo, quien siente un mayor alivio por pasar a tener una renta fija por fin. Su posición es aplaudida por muchos, pero también hay vecinos que lo critican. Uno de ellos, quien habla con el mismo medio citado, relata que "ha habido un revuelo grande porque de toda la vida la gente ha estado cultivando sus tierras y ahora te vienen dándote un dinero por estar...".

De hecho, tal y como cuentan los mismos, se ha perdido entre un 20% y un 30% de superficie cultivada. Ahora, la población se encuentra dividida entre quienes apoyan esta nueva forma de ganar dinero y los que optan por la tradición de siempre.

Qué es la energía agrovoltaica

La energía agrovoltaica es una fusión entre agricultura y energías renovables. Según define Iberdrola, "busca la máxima sinergia entre la energía fotovoltaica y la agricultura instalando paneles solares en terrenos de cultivo". Es decir, se trata de aprovechar la superficie de terreno tanto para realizar actividades de agricultura como para instalar paneles solares.

Además, tal y como recoge un estudio compartido en la revista Nature, si un 1% de los terrenos cultivables se dedicaran a la producción de energía solar, sería posible responder a la demanda mundial de energía.