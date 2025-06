Una joven de 31 años se muda a una residencia de ancianos y no lo cambia por nada: "Me encanta la vida tranquila"

Una joven de 31 años a la que le caducó el contrato de alquiler de la vivienda en la que residía optó por tomar una decisión muy poco habitual con esa edad: mudarse a una residencia de ancianos.

Tal y como recoge el canal de televisión estadounidense CNBC, la mujer, llamada Liz White, vivía en un apartamento en el centro de la ciudad de Filadelfia. La pandemia hizo que su trabajo de directora de cuentas de marketing pasara a ser en remoto, lo que le dio libertad para trasladarse a donde quisiera.

El mencionado fin de su contrato de alquiler unido a una ruptura amorosa llevó a la joven a decidir trasladarse a la residencia de ancianos en la que viven sus padres en la ciudad de Naples (en el sudoeste del estado de Florida).

A Liz le fue suficiente una sola visita para decidir mudarse al lugar en el que residían sus padres. Para ello, habló con los propietarios de la residencia, quienes le ofrecieron un apartamento de dos habitaciones y dos baños a un precio de 2.000 dólares mensuales (unos 1.700 euros al mes, al cambio actual).

La joven de 31 años asegura que no cambiaría por nada el lugar en el que vive. En relación al resto de residentes (los más jóvenes tienen 55 años), White destaca a la CNBC que "me encanta el sentido de comunidad. Todos son muy amables y se ayudan entre sí".

Al igual que el resto de personas que viven en la residencia de ancianos, Liz está obligada a cumplir las normas, entre las que se incluyen el registro obligatorio de los huéspedes que pernoctan o la prohibición de usar vidrio en la zona de la piscina.

No obstante, para la joven no supone ningún tipo de impedimento ese reglamento. "Sé que las normas pueden ser estrictas, pero me encanta el ritmo de vida más tranquilo que llevamos aquí", resalta Liz White.