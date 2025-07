Juana Rivas abandona el punto de entrega de su hijo menor en ambulancia por "un gravísimo estado de nerviosismo"

Juana Rivas ha sido obligada este martes a entregar a su hijo Daniel, de 11 años, al padre del menor, Francesco Arcuri, después de que el Constitucional inadmitiera su recurso. A la llegada al punto de encuentro, se le ha visto visiblemente afectada. Una vez realizada la entrega, se ha tenido que marchar en ambulancia.

"Me han dicho que Juana Rivas ha abandonado en ambulancia porque ha sufrido un gravísimo estado de nerviosismo", ha explicado a RTVE María Marcos, abogada de Rivas, quien también ha señalado que "es entendible que una madre que está luchando hasta donde puede y los medios legales nos permiten, intente evitar entregar al menor que el 18 de septiembre tiene que acudir como testigo víctima de un proceso penal en Italia en el que se está acusando a su padre".

"Seguiremos luchando"

La letrada ha criticado duramente la decisión judicial por considerar que no se ha tenido en cuenta la protección del menor: "Nos parece algo absolutamente desproporcionado en España, porque aquí esto no ocurriría. Sin embargo, la legislación italiana no está plenamente alineada entre la jurisdicción civil y la penal". "Eso en España no ocurriría nunca y es lo que nosotros intentábamos hacer valer en todo momento en Granada", ha añadido.

Sobre el estado emocional de los hijos de Rivas, Marcos ha evitado entrar en detalles, pero ha indicado que los familiares están "destrozados". "Imagínense cómo puede estar la familia ante una situación así", ha señalado. Además, ha afirmado que el menor "ha manifestado la voluntad de no regresar" con su padre y que tanto él como su entorno están "absolutamente destrozados ante esta situación".

Por ello, la abogada ha asegurado que el equipo legal de Rivas continuará luchando: "Si la batalla se traslada a Italia, seguiremos luchando allí con todas las armas que tengamos a nuestro alcance".

En relación con el proceso judicial abierto en el país transalpino contra Arcuri, Marcos ha recalcado que "hay pruebas suficientes, en mi opinión, para que se haga justicia" y ha recordado que "la fiscalía italiana considera que hay indicios bastantes para sentarlo en el banquillo". "Veremos qué ocurre. Yo tengo mucha confianza en que se haga justicia", ha concluido.

La defensa de Arcuri acusa a Rivas de interpretar un "papel"

Por su parte, Enrique Zambrano, abogado de Francesco Arcuri, ha defendido que la entrega del menor responde al cumplimiento estricto de una resolución judicial, y ha criticado duramente el comportamiento de la madre.

"Se está cumpliendo una resolución judicial. Nosotros hemos llevado una profesional de la psicología especializada en menores para hacer una transición del menor en orden", ha explicado, subrayando que el proceso se organizó para garantizar el bienestar del niño.

El abogado también ha denunciado lo que considera una exposición mediática innecesaria: "No sé si habéis visto el paseíllo, la exhibición del menor. Nosotros hemos aparcado en la puerta porque hay un operativo policial para ello. No tiene excusa alguna lo que han hecho. Estaban buscándolo obviamente. Para mí esto es el ejemplo claro de lo que está pasando desde hace 8 años y el que no quiera verlo que no lo vea".

Sobre los momentos de tensión vividos en las inmediaciones del juzgado de Granada, en los que Paqui Granados, asesora de Rivas, ha asegurado que se ha escuchado gritar a la mujer, Zambrano ha sido tajante: "Yo a quien he oído gritar es a la señora Juana Rivas, y de hecho se la han llevado. Ha hecho su papel como siempre".

"Es lo que hace siempre. Sé que a nivel mediático es muy atractivo el personaje, pero es muy repetitivo. El problema no es que sea repetitivo, sino el daño que le está haciendo a su hijo desde hace ocho años", ha aseverado.

Zambrano ha asegurado que su cliente solo desea que su hijo "vuelva a su vida, con su familia, con sus amigos, con su equipo de fútbol. A su vida normal y corriente". "Él no ha limitado las comunicaciones ni los traslados del menor en verano o Navidad para que viera a su madre. Solo ha pedido que se controlara al menor cuando estaba en España", ha añadido.

En cuanto al proceso judicial que Arcuri tiene abierto en Italia por presuntos malos tratos, el abogado ha expresado su confianza en la justicia italiana: "Total tranquilidad". Tampoco le preocupan las pruebas que, según la defensa de Rivas, son muy evidentes. "Por eso se archivaron 11 denuncias y no se han dictado medidas cautelares", ha ironizado Zambrano. "La Corte ha dicho que descartan cualquier tipo de agresión o peligro en el menor", ha concluido.