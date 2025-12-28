Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Santiago Segura reacciona con dos únicas frases y una foto a la muerte de Brigitte Bardot
Santiago Segura reacciona con dos únicas frases y una foto a la muerte de Brigitte Bardot

El cineasta español ha puesto voz a lo que muchos piensan de la intérprete, que ha fallecido este domingo a los 91 años. 

El actor Santiago Segura en una imagen de archivo.
El actor Santiago Segura en una imagen de archivo.Getty IMages

El actor y cineasta español, Santiago Segura, ganador de tres premios Goya, creador de las sagas de Torrente o Padre no hay más que uno, ha sido uno de los intérpretes españoles que más rápido han reaccionado a la noticia de la muerte del icono del cine francés, Brigitte Bardot, este domingo, a los 91 años.

Considerada una de las últimas leyendas vivas del cine francés, ha sido su fundación la que ha anunciado en un comunicado la noticia. Hace unos meses, estuvo varias semanas hospitalizada tras una intervención quirúrgica.

Santiago Segura ha reaccionado con dos únicas frases y una fotografía de la actriz francesa, reconociendo que le habría gustado que la noticia se tratara de una inocentada de este 28 de diciembre.

"Tristemente, esto no es una inocentada. D.E.P. Brigitte Bardot 😔", ha asegurado el cineasta español, junto a una imagen del icono de la moda francesa, que suma cientos y cientos de me gusta en cuestión de minutos.

Nacida el 28 de septiembre de 1934, Brigitte Bardot se convirtió en un icono del cine en el país galo. La protagonista de Y Dios creó a la mujer (1956), La verdad (1960) y El desprecio (1963) se convirtió en un mito erótico. Pero decidió dejar a un lado su carrera en la gran pantalla para arrancar su etapa como cantante.

Pese a su éxito, decidió dejarlo todo tras casi 50 películas y 24 discos en su carrera y centrar sus esfuerzos en defender la causa animal. Decidió ir a varios sitios de todo el mundo para encabezar algunas de sus luchas, como prohibir que se coma carne de caballo en Francia.

La de Santiago Segura no ha sido la única reacción a la noticia. En Francia, el revuelo es total. "Sus películas, su voz, su fama deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro que se convirtió en Marianne: Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad. Una existencia francesa, un resplandor universal. Nos conmovió. Lloramos a una leyenda del siglo", ha escrito el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron.

