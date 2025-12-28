Despiden a una mujer del supermercado donde llevaba trabajando media vida por 20 euros: "No solicitó ni recibió permiso para estas acciones"

Una trabajadora de un supermercado en el que llevaba media vida trabajando ha sido despedida por 20 euros. El suceso ha ocurrido en un establecimiento de Róterdam, en Países Bajos.

La mujer llevaba bastante tiempo en un supermercado de la marca Detailconsult, una cadena mayorista. Empezó a trabajar hace 16 años, primero como asistente y luego como dependienta.

Tal y como asegura el medio neerlandés AD, la protagonista usaba la caja registradora en hora punta y se vio involucrada en una situación que le ha costado el despido. Estaba haciendo la compra en horario laboral y escaneó artículos por 10,80 euros. Ella ingresó 20 euros en la caja, añadió 80 céntimos y se llevó un billete de 10 euros de cambio. Algo que no estaba mal.

El problema fue que una inspección rutinaria hizo saltar las alarmas al comprobar que faltaban 20 euros. Tuvieron la sospecha de que tenía que ver con que la empleada era una compradora compulsiva.

Por ello, contrataron a una agencia de investigación para rastrear qué había pasado con los 20 euros. Tras varias indagaciones, pudieron comprobar y determinar que había terminado en el bolsillo de la trabajadora.

Todo esto ha levantado una gran polémica en el supermercado. La trabajadora acusa a su jefe de que le echara nada más conocer el resumen del análisis. "No solicitó ni recibió permiso para estas acciones. Cualquier tipo de robo, incluyendo productos de poco o ningún valor es motivo de despido inmediato", ha razonado.

Ante esta tensión, la empleada ha decidido llevar el asunto ante la Justicia. El magistrado ha asegurado de que no se ha demostrado en ningún momento que haya cogido el dinero de la caja a propósito y no ve pruebas que la puedan culpabilizar. Es por ello por lo que el supermercado está obligado a darle una compensación de seis meses de salario a la trabajadora despedida.