La especie más rara de este extraño animal se consideraba extinta durante décadas hasta que ocurre el milagro

La Isla Sur de Nueva Zelanda ha sido recientemente el escenario de un descubrimiento calificado por los expertos como "milagroso". Por primera vez en medio siglo, se ha avistado un ejemplar del raro kiwi pequeño moteado, o kiwi pukupuku, una pequeña ave no voladora de la familia de los kiwis, Apterygidae.

La insólita aparición ocurrió en la remota zona de Adams, en la costa oeste del territorio continental, donde un cazador divisó lo que describió como un ave inusualmente pequeña. La alerta llevó al Departamento de Conservación (DOC) del estado del Pacífico a enviar al guardabosques Iain Graham y su perro Brew para investigar.

El operativo no fue sencillo. "Estábamos en terreno accidentado, con el clima típico de la Costa Oeste, y me estaba quedando sin ropa seca", relata el guardabosques."Brew encontró una madriguera, pero yo no podía llegar hasta el ave. Estábamos tan cerca, tan frustrantemente cerca", continúa.

Finalmente, en su última noche en la zona, Iain y Brew lograron acercarse a la esquiva ave. "Me emocioné mucho cuando finalmente alcanzamos a la hembra en nuestra última noche, la última oportunidad antes de que nos llevaran en avión", celebra.

La recogida de plumas diminutas permitio confirmar la identidad del ave: un kiwi pukupuku, la especie más pequeña y vulnerable del ave nacional neozelandesa, cuya población apenas supera los 2000 ejemplares.

"Es increíble saber que los kiwi pukupuku han sobrevivido todo este tiempo en nuestra takiwā", comenta Kara Edwards, de Kāti Māhaki ki Makaawhio. "Estamos muy emocionados y ansiosos por trabajar con el DOC para asegurar el futuro de los kiwi pukupuku", añade.

Emily King, líder del Kiwi Recovery Group, también muestra su asombro: "El último avistamiento conocido de un kiwi pukupuku en el continente fue en 1978... ¡No sé cómo expresar lo emocionante que es este redescubrimiento para el mundo de la conservación!".

Desde el hallazgo inicial, Iain y Brew han regresado al área y capturado un macho, cuya identidad como pukupuku será confirmada por análisis genéticos. "Estamos recopilando información para poder trabajar con Kāti Māhaki ki Makaawhio para explorar la protección y el manejo futuro de estas aves", concluye Iain.