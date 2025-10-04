La expedición buscaba una misteriosa ardilla en el bosque legendario y se acaban topando con un animal desconocido

En los bosques nubosos del norte de Perú, donde los Chachapoya habitaron antes de la llegada de los incas, la biodiversidad aún guarda secretos. Para proteger sus sitios arqueológicos, el gobierno creó el Parque Nacional Río Abiseo, una zona que combina naturaleza intacta y restos históricos, y que sigue ofreciendo descubrimientos sorprendentes.

Un equipo liderado por Silvia Pavan, de la Universidad Politécnica Estatal de California, Humboldt, emprendió una expedición con la misión de encontrar una esquiva especie de ardilla. Sin embargo, lo que hallaron fue inesperado: una pequeña rata pigmea de bolsa nunca antes descrita, que luego fue bautizada como Marmosa chachapoya.

El hallazgo se produjo a unos 2.700 metros de altura, un hábitat inusual para estos marsupiales. El animal llamó la atención por su pelaje rojizo y sus grandes ojos, y análisis genéticos y morfológicos confirmaron que se trataba de una especie desconocida, rindiendo homenaje con su nombre a la cultura local.

De apenas diez centímetros de largo —25 incluyendo la cola—, esta pequeña criatura posee una característica máscara negra en el rostro. Más allá de su apariencia, se sabe poco sobre su comportamiento, y hasta ahora solo se ha registrado un ejemplar.

El descubrimiento de la Marmosa chachapoya no fue aislado: el equipo de Pavan encontró otros mamíferos inéditos, incluido un roedor semiacuático. La codiciada ardilla, en cambio, permaneció fuera del alcance de los investigadores.

Además, la exploración arqueológica sigue revelando secretos de los Chachapoya. Gracias a escaneos láser recientes, se identificaron alrededor de 100 nuevas ruinas de este pueblo que construía sus hogares en las cimas montañosas, recordando que tanto la naturaleza como la historia de la región aún guardan muchos misterios.