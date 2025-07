La palabra que todos asocian con Canarias tiene su origen a miles de kilómetros de distancia

"Voy a coger la guagua", dicen muchos canarios todos los días para acudir a su centro de trabajo, quedar con una persona o directamente para realizar cualquier recado en un lugar que esté relativamente lejos de su casa. La guagua en Canarias hace referencia al término autobús que se utiliza en el resto de España, pero lo que pocos quizás puedas imaginar en que esta palabra, en realidad, no tiene su origen en el archipiélago.

Tal y como recoge Diario de Avisos, la palabra guagua tiene un origen onomatopéyico y su uso como sinónimo de autobús de servicio urbano proviene de Cuba. La adaptación viene de la palabra inglesa waggon, cuyo significado es vagón. Así lo pone Corominas, quien atribuye al cubano Esteban Pichardo el hecho de ser el primero en registrarla. De acuerdo a este primero, en su Diccionario Crítico Etimológico señala que dicho término "es cubano desde luego" y también apunta a que es una adaptación del inglés wagon.

El citado medio hace hincapié en que la adopción de waggon puede deberse a que la similitud fonética de la expresión caribeña "de guagua", cuyo significado es gratis. Dado el alto coste del transporte públicos, los autobuses se convirtieron en el medio de transporte gratuito por excelencia, lo que podría haber provocado que los emigrantes canarios pudieran haber llevado el término a su tierra natal.

Otra de las teorías apunta a la empresa Wa & Wa Co. Inc. (Washington, Walton, and Company Incorporated), una de las primeras fábricas estadounidenses que exportó autobuses a Cuba y Puerto Rico. La entidad tenía rotulado su nombre en los laterales de los autobuses, motivo por el que empezaron a denominar a dichos medios de transporte "wa-wa", término que podría haber derivado en "guagua".

A día de hoy, el término está extendido no solamente en Canarias, sino también en Puerto Rico, República Dominicana y Guinea Ecuatorial. Dentro de territorio español, además del archipiélago, el citado medio también apunta a que usa en Puerto Real, una localidad gaditana.