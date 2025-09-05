La pareja de Ana Julia Quezada declarará el martes por amenazas de muerte a la madre de Gabriel

Ana Julia Quezada, durante una concentración en Almería antes de que apareciese el cuerpo de Gabriel.

El Juzgado de Instrucción 1 de Almería ha citado a declarar el próximo 9 de septiembre a la pareja de Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, dentro de la causa abierta por las presuntas amenazas de muerte dirigidas contra la madre del menor, Patricia Ramírez.

Según ha informado este viernes a EFE el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la comparecencia será por videoconferencia entre las 10.00 y las 11.00 horas.

La investigación se reabrió tras la denuncia presentada por Ramírez el pasado 31 de diciembre, después de que una interna de la cárcel de Brieva (Ávila), donde Quezada cumple condena de prisión permanente revisable desde 2019, afirmase haber presenciado las amenazas.

El pasado mes de julio declararon en esta causa Ramírez, la propia Quezada, su pareja y un testigo, en una jornada en la que la denunciante insistió en que no puede tomarse "ninguna amenaza a la ligera" y pidió medidas de protección.

La acusación particular sostiene que la actual pareja de Quezada podría haber actuado como intermediaria en la ejecución o transmisión de las amenazas.

En paralelo, el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila investiga otra causa sobre un supuesto proyecto de documental que la condenada habría intentado grabar desde prisión con la presunta ayuda de funcionarios y mediante el uso de teléfonos móviles.

Ana Julia Quezada fue condenada en 2019 a prisión permanente revisable por asesinar al hijo de su entonces pareja, Gabriel Cruz, de ocho años, el 27 de febrero de 2018 en la localidad de Las Hortichuelas (Níjar, Almería).