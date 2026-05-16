Un suizo se sale de la carretera con su Ferrari, lo abandona medio destrozado, vuelve a casa y luego no dice ni una sola palabra 

Conducir un coche, sin importar la marca, representa una responsabilidad muy grande, tanto con uno mismo como con las demás personas que están a bordo del vehículo y con quienes uno está compartiendo la vía.

La marca automotriz italiana, Ferrari, se ha caracterizado históricamente por sus coches de lujo y sus diseños deportivos. El prestigioso fabricante automovilístico es, sin lugar a dudas, sinónimo de velocidad y elegancia.

La prudencia es un aspecto fundamental para prevenir accidentes de tráfico. Esta capacidad cobra aún más relevancia si se trata de un coche superdeportivo, ya que la gente tiende a dejarse llevar por la emoción y la adrenalina, excediendo la velocidad establecida, no midiendo las consecuencias a las que se pueden estar exponiendo.

El accidente en la autipista suiza

Hace unos días, el diario local Ticinonews dio a conocer que un hombre de 57 años perdió el control de su Ferrari en una autopista suiza. Como resultado, el vehículo quedó medio destrozado tras caer por una zanja; afortunadamente, el conductor salió ileso del accidente.

El hecho ocurrió específicamente el pasado miércoles 13 de mayo a las 5:30 de la madrugada en la autopista A1, cerca de Lenzburg, una ciudad en la región central del cantón suizo de Argovia, conforme informa el medio helvético.

El incidente resulta llamativo porque el individuo implicado no se ha pronunciado al respecto de ninguna manera. “Se acogió a su derecho a guardar silencio”, explica el portal informativo. En este orden de ideas, las autoridades competentes han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del incidente y determinar las responsabilidades.

Por otro lado, cabe mencionar el bajo índice de accidentes fatídicos viales que maneja Suiza. De acuerdo a las cifras preliminares publicadas por la Comisión Europea, a lo largo del 2025 dicha nación registró 24 fallecidos por cada medio millón de habitantes, ocupando la cuarta mejor posición del escalafón.

La tabla la lidera Suecia junto a Noruega, mientras que España se encuentra en la undécima casilla con 36 muertes por cada medio millón de personas.