Lanzaron esferas de hormigón de 3 metros al lago, la prueba fue un éxito y ahora planean lanzar versiones de 30 metros

Las energías renovables, como su propio nombre indica, cuentan con las virtudes de proceder de fuentes que son inagotables, como el viento o el sol, y de tener un impacto ambiental mínimo.

Sin embargo, ese tipo de fuentes no permiten estar produciendo energía de forma continua, lo que hace necesario que la energía se almacene a través de baterías para poder recurrir a ella cuando las condiciones no sean adecuadas para la generación.

Para poner solución a ese problema, en Alemania se ha llevado a cabo un experimento con un sistema submarino que funciona con presión, unas turbinas y esferas de hormigón de tres metros.

Y la prueba piloto, desarrollada en el lago más grande de Alemania, el de Constanza, ha sido todo un éxito. Los ingenieros alemanes han validado el bombeo, el sellado y la conversión de energía.

Tal y como explican desde el medio de comunicación iStudiez Pro, "el sistema utiliza esferas huecas de hormigón ancladas en profundidad. Cada unidad alberga una bomba-turbina y una válvula sencilla. La esfera interactúa con la presión del agua circundante, por lo que se carga y descarga sin necesidad de materiales adicionales".

"La carga utiliza el exceso de energía. La bomba empuja el agua hacia fuera y crea un vacío relativo. Dado que el agua ambiental ejerce una fuerte presión en profundidad, el espacio vacío almacena potencial. Cuando aumenta la demanda, los operadores abren la válvula. El agua vuelve a entrar, hace girar la turbina y alimenta la red eléctrica", detallan.

La apuesta de California por el sistema

El éxito alemán ha hecho que en EEUU, concretamente en California, quieran ir más allá y replicar el sistema con una esfera de nueve metros, de unas 400 toneladas, que se bajará a 500-600 metros. La variable de la profundidad es muy importante, ya que hace que aumente la presión y el rendimiento del sistema mejore.

Si en California sale bien ese incremento del tamaño de la esfera de hormigón hasta los nueve metros, los diseñadores planean lanzar versiones de 30 metros que podrían multiplicar la capacidad.