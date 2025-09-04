Las etiquetas de los frascos desaparecen con estos 4 trucos que no requieren ni químicos ni frotar

Después de muchos esfuerzo por retirar los plásticos de los tarros de mermelada o miel, hay formas para eliminar por completo las etiquetas. Para muchos, reutilizar y reciclar estos botes para almacenar comida sin la señalización es una tarea imposible. Por mucho que se trate de despegar, el pegamento es tan agresivo que muchos terminan por desistir. El medio Brod Magazin, enumera algunos útiles trucos.

Agua caliente. "Coloque el tarro en un recipiente o cacerola con agua caliente y un poco de detergente", reza la publicación. Después de 15-20 minutos, el papel comenzará a desprenderse y "podrá eliminar fácilmente los restos de pegamento con una esponja".

Bicarbonato de sodio y aceite, "una potente combinación natural" . De acuerdo al medio, si lo que cuesta es retirar la capa dura del pegamento, "mezcle una cucharada de bicarbonato de sodio con unas gotas de aceite vegetal". Gracias a esta práctica, la superficie quedará limpia y brillante.

Utilizar un secador de pelo. Para las etiquetas que son difíciles de quitar, especialmente en botellas nuevas o lisas, "utilice un secador". El digital recomienda dirigir el aire caliente en la zona durante unos 30 segundos.

Para abrillantar, usar vinagre. "Si al final queda una película grasa o pegajosa, simplemente limpie la superficie con un paño humedecido en vinagre blanco", asegura el medio. Además, de eliminar los últimos restos, el vinagre devolverá al cristal su brillo natural.

La publicación concluye con que estos tarros limpios "no sólo son prácticos para conservar alimentos o especias". También pueden constituir un elemento decorativo, ya que "se pueden convertir en candelabros, maceteros u organizadores de oficina". "Y si los limpias sin productos agresivos, podrás utilizarlos sin preocupaciones para guardar alimentos", concluye la publicación.