Las lluvias torrenciales de Aragón, en imágenes
La provincia de Zaragoza ha sido la más castigada, con lluvias que han provocado inundaciones en varias localidades, dejando negocios, viviendas y establecimientos de todo tipo, completamente anegados por las grandes cantidades de agua y barro que se acumularon en pocas horas.

  Un coche, arrastrado hasta un descampado por la fuerte corriente de agua

EFE - Javier Cebollada
  Dos trabajadoras achican agua y barro en un polígono de Zaragoza tras las lluvias torrencialesDos trabajadoras achican agua y barro tras las lluviasEFE - Javier Cebollada
  Un coche atrapado por el lodo tras las lluvias torrenciales
EFE - Javier Cebollada
  Dos personas achican agua en una nave de Zaragoza, llena de barro
EFE - Javier Cebollada
  Viviendas inundadas en una urbanización en Santa Fe en Zaragoza, este lunes.
EFE - Javier Cebollada
  Una calle, completamente inundada de barro y lodo en Zaragoza
EFE - Javier Cebollada
  La piscina de una vivienda, inundada en Zaragoza, muestra la cantidad de agua caída en las últimas horas
EFE - Javier Cebollada
  Los muebles de una vivienda inundada en Santa Fe (Zaragoza) 
EFE - Javier Cebollada
  Dos hombres tratan de achicar agua y barro en el exterior de un domicilio donde hay dos vehículos
EFE - Javier Cebollada
  Un vecino de Santa Fe señala hasta dónde llegó el nivel del agua
EFE - Javier Cebollada
  Un vehículo de Emergencias ayuda en una de las calles anegadas en Zaragoza
EFE - Javier Cebollada
  Entrada a una vivienda completametne inundada por al barro y el agua tras las lluviasEntrada a una vivienda completamente inundada por al barro y el agua tras el paso de la lluvia por AragónEFE - Javier CEBOLLADA
