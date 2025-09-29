Las lluvias torrenciales de Aragón, en imágenes

Whatsapp
Un coche, arrastrado hasta un descampado por la fuerte corriente de agua EFE - Javier Cebollada
Dos trabajadoras achican agua y barro en un polígono de Zaragoza tras las lluvias torrenciales Dos trabajadoras achican agua y barro tras las lluvias EFE - Javier Cebollada
Un coche atrapado por el lodo tras las lluvias torrenciales EFE - Javier Cebollada
Dos personas achican agua en una nave de Zaragoza, llena de barro EFE - Javier Cebollada
Viviendas inundadas en una urbanización en Santa Fe en Zaragoza, este lunes. EFE - Javier Cebollada
Una calle, completamente inundada de barro y lodo en Zaragoza EFE - Javier Cebollada
La piscina de una vivienda, inundada en Zaragoza, muestra la cantidad de agua caída en las últimas horas EFE - Javier Cebollada
Los muebles de una vivienda inundada en Santa Fe (Zaragoza) EFE - Javier Cebollada
Dos hombres tratan de achicar agua y barro en el exterior de un domicilio donde hay dos vehículos EFE - Javier Cebollada
Un vecino de Santa Fe señala hasta dónde llegó el nivel del agua EFE - Javier Cebollada
Un vehículo de Emergencias ayuda en una de las calles anegadas en Zaragoza EFE - Javier Cebollada
Entrada a una vivienda completametne inundada por al barro y el agua tras las lluvias Entrada a una vivienda completamente inundada por al barro y el agua tras el paso de la lluvia por Aragón EFE - Javier CEBOLLADA