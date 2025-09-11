Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Las tres noticias Huff que no te puedes perder este jueves 11 de septiembre
Elena Santos
Carlos García Hernández
Aurora Pascual

PP, Junts y Vox han tumbado la reducción de la jornada laboral y ojo a este momento del debate que no se le ha escapado a Álvaro Palazón. La portavoz de Sumar tuvo un lapsus y llamó 'frigodedo' a Figaredo, de Vox. La cara es para verla...

Por cierto, estamos preguntando a nuestros lectores... de ser una realidad la jornada de 37,5 horas, ¿qué harías con esas dos horas y media libres a la semana? Cuéntanos en los comentarios. 

El asesinato de Charlie Kirk, influencer conservador pro-Trump, ha impactado tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Pero, ¿quién era? ¿Qué defendía? Antón Parada lo recopila en siete frases.

Ah, y esperamos que nadie se perdiera la entrevista de Héctor Juanatey a Ada Colau, a bordo de la flotilla rumbo a Gaza. La dejamos por aquí a mano.

