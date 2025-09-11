La impagable reacción de la portavoz de Sumar cuando llama "frigodedo" al diputado de Vox Figaredo

Momento curioso el que se ha vivido este miércoles en el Congreso de los Diputados cuando la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, ha llamado por error "Frigodedo" al diputado de Vox José María Figaredo.

En un momento de la sesión, Martínez se dirigió al parlamentario de la formación de Santiago Abascal y dijo concretamente: "Señor Frigodedo, Figaredo, escuche. Aunque algunas personas ya trabajan 37,5 horas, a ver si de repetirlo se les queda, hay 12,5 millones de personas asalariadas con jornadas más largas".

Unas palabras que han provocado decenas de comentarios en X. De hecho, hasta Pablo Echenique, que no tiene precisamente buena relación con los diputados de Sumar por ser de Podemos, ha escrito en la red social de Elon Musk.

"La portavoz parlamentaria de Sumar ha llamado Frigodedo a Figaredo y yo no voy a valorar la cuestión. Lo dejo aquí de forma neutra para que sean ustedes los que lleven a cabo las valoraciones", ha escrito Echenique.