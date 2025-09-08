Las tres noticias Huff que no te puedes perder este lunes 8 de septiembre

Nueve medidas son las que el Gobierno ha aprobado de manera urgente "para detener el genocidio en Gaza". Así lo ha dicho Pedro Sánchez, "genocidio", con todas las letras. ¿Qué significa exactamente esta palabra según la RAE y según el derecho internacional? Ana Roca ha buscado todas las definiciones.

¿Qué es un genocidio? Esto es lo que dice la RAE y el derecho internacional El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes nueve medidas "para detener el genocidio en Gaza". Mientras, la cifra de muertos gazatíes por la ofensiva de Israel ascienda ya a las 64.370 personas.

En El Huff también tienes todas las reacciones y todas las lecturas políticas, desde cómo ha evolucionado la postura del Ejecutivo hasta esa pregunta que tantos se hacen: ¿y Europa dónde está? ¿Qué hace ante lo que está ocurriendo en Gaza?

Alcaraz es otro de los protagonistas del lunes tras su supervictoria... a nuestros compañeros de Virales no se les ha escapado ni un detalle.

Y ojo a esta historia que nos cuentan sobre un hostelero y lo que hace una señora —según él, adinerada— todos los días en su bar: va con tres niños, pide unas patatas y cuatro vasos de agua gratis. "¿Cómo actuaríais en esta situación?", pregunta en redes... y ya hay miles de comentarios.