¿Qué es un genocidio? Esto es lo que dice la RAE y el derecho internacional

Palestinos buscan entre los escombros, intentando rescatar sus pertenencias tras el ataque israelí a la Torre Al-Sousi, ubicada al sur del barrio de Rimal, en el oeste de Gaza.

El presdiente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes nueve medidas "para detener el genocidio en Gaza". "Una cosa muy distinta es proteger a tu país y otra, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas inocentes", ha denunciado sobre las acciones de Israel.

El Gobierno aprobará así de manera urgente un real decreto, que establecerá la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel. A ello se sumará la prohibición de acceder al territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el "genocidio", la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

El presidente del Gobierno ha afirmado así, sin medias tintas, que las acciones del primer ministro israelí, Benajamin Netanyahu, constituyen un genocidio para la población de Gaza. "Lo que Benjamin Netanyahu presentó como una operación militar para responder a los atentados de Hamás se ha convertido en un ataque injustificable a la población palestina", ha dicho. Pero, ¿qué es un genocidio?

La Real Academia Española (RAE) define genocidio de la siguiente forma: "Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad". Aunque esta palabra ha sido puesta en duda en numerosas ocasiones al calificar las acciones de Israel contra los palestinos, cada vez más voces públicas la pronuncian sin dudar de que lo que está haciendo el Gobierno israelí constituye un intento de exterminio de la población palestina en Gaza.

Pero para profundizar algo más en este concepto hay que trasladarse al derecho internacional. La palabra genocidio fue acuñada en 1944 por el jurista judío de origen polaco Raphael Lemkin uniendo la raíz griega geno, que significa raza, y la latina cidio, que significa matar.

La definición se incorporó al derecho internacional en 1948 cuando se firmó la Convención para la prevención y la sanción del crimen de genocidio adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esta "se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: matanza de miembros del grupo; atentado grave contra la integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial; medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; y traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo".

La Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés), que aglutina a medio millar de estudiosos de todo el mundo, concluyó hace una semana que Israel está perpetrando un genocidio en la Franja de Gaza bajo el paraguas de una ofensiva militar.

La asociación repasó en un informe los abusos perpetrados sobre la población gazatí y también las declaraciones de algunos miembros del Gobierno de Benjamin Netanyanhu que, de manera explícita, han abogado por "destruir" a los palestinos, tachándolos incluso de "animales" y prometiendo convertir Gaza en un "infierno".

"No es una crisis humanitaria, es un crimen de guerra": el hambre de Gaza como arma y las consecuencias penales La "política calculada de inanición" de Israel, como la llama Naciones Unidas, no es una catástrofe sobrevenida, un terremoto o una inundación. El uso intencional es muy distinto a una "consecuencia incidental" de un conflicto.

Teniendo en cuenta los datos contrastados, entienden que "las políticas y las acciones israelíes en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio", por lo que han reclamado al cese de "cualquier acto que pueda constituir genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", entre los que incluye la hambruna declarada en la Franja por la falta de ayuda humanitaria.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), elevaron este domingo a 387 los palestinos muertos de hambre a causa de la ofensiva militar de Israel contra el enclave y las restricciones israelíes a la entrega de ayuda humanitaria a la población. En esta cifra total de muertos por hambre y desnutrición figuran 138 niños. Según el último balance, casi 64.370 personas han muerto en Gaza debido a la ofensiva de Israel tras los sucesos del 7 de octubre de 2023.