Las tres noticias Huff que no te puedes perder este viernes 5 de septiembre
Nunca hubo tanto salseo en la apertura del año judicial. Si otros años la noticia estaba en esa foto llena de señores de negro, sin mujeres entre ellos, hoy lo está en las palabras de Isabel Perelló, presidenta del Supremo, y también por quién está y por quién no está. Vamos, que nuestro equipo de Política tiene un viernes entretenido.
Para los planes del finde, no os perdáis tampoco la entrevista de Marina Prats a León de Aranoa, coguionista y coproductor de El Talento, la última película de Ester Expósito, una historia de abuso y con mucha intriga.
Y ojo a lo que se viene, porque Uxía Prieto ha hablado con Carla Simón, que estrena Romería, una de las tres cintas preseleccionadas para representar a España en los Oscar.
Y esta noche, nueva entrega de la Huffetera.