Laura, 30 años, y su marido, únicos residentes de un edificio de 5 pisos: "La gente lo ve extraño"

El el mundo de pesadilla de los pisos ocurren anécdotas de todo tipo, desde pisos que no se acaban de entregar a los compradores a edificios fantasma, generalmente acaban siendo okupados ilegalmente. Otro de estos estrafalarios casos ha sucedido lejos de nuestro país, en Pero no sólo en España. En el barrio de Tapanila, en Helsinki, Finlandia. Si te paras a mirar un gran edificio de cinco plantas que hay en el centro del barrio, observarás que sólo un piso está iluminado, día tras día.

La razón es que la inquilina, Laura Kankaanpää , de 30 años, ha puesto luces navideñas en el balcón de su casa, ya que los balcones y ventanas de todos los demás apartamentos están siempre a oscuras. Y es que Kankaanpää y su marido, junto a sus dos caniches, Dino y Dori, son los únicos residentes de este edificio de apartamentos, según ha publicado el medio local Helsingin Uutiset.

"Esto es extraño", dice Kankaanpää, al encontrarse en esta situación. "Algunas veces nos damos cuenta de que hay transeuntes que se paran a contemplar el edificio desde la calle y se ponen a mirar nuestro balcón". Y es que muchas personas que residen en los alrededores se sienten intrigados por las casas oscuras y por que el edificio tenga unos únicos ocupantes.

Este edificio se terminaron a finales del año pasado. Se intentó venderlos durante la fase de construcción a principios de 2023, pero, hasta el momento, se ha vendido sólo uno de las 109 viviendas edificadas. Kankaanpää dice que sus padres son actualmente los únicos propietarios de un apartamento, que ellos sepas. Porque el piso en que viven ella y su marido se lo han alquilado a sus padres el pasado mes de junio. Tiene dos habitaciones y un total de 54 metros cuadrados.

"Mis padres buscaban un apartamento para invertir en una promoción nueva cerca de la estación de tren. Éste cumplía con sus requisitos, ya que querían un apartamento nuevo en una buena ubicación, con sauna y un amplio balcón acristalado", relata Kankaanpää. Así que ella y su marido acabaron siendo los primeros inquilinos tras regresar a Finlandia después de un año en el extranjero, cosa que sabían cuando se muradon allí, pero esperaban no ser lo únicos del edificio.

Han pasado seis meses si siguen siendo los únicos residentes del edificio de cinco pisos. Esa mujer intenta verle el lado positivo: "Lo bueno de la situación es que siempre hay turnos libres disponibles en la lavandería compartida de la casa. En ocasiones, los perros pueden estar sueltos en el patio compartido por las tres casas. A nadie le molesta. Además, los pasillos van de lado a lado de la escalera y los caniches, después de sus paseos ladran por la la escalera sin molestar a nadie", dice entre risas. "También puedes gritar desde la puerta principal del segundo piso al reportero del piso más bajo; eso tampoco molestará a nadie".

Sin embargo, según Kankaanpää , la pareja dice que vive su vida cotidiana en su lujoso edificio de apartamentos de forma muy similar a como si vivieran en otros apartamentos, a pesar de lo extraño de la situación. Y, en cuando a la seguridad, aseguran que no han experimentado ninguna inseguridad en la casa, especialmente después de que se instalaron cámaras de vigilancia en el patio. Además, teniendo en cuenta que todo está vacío, recuerda, no tendrían nada que robar.

Aún así, a esta pareja le gustaría que estuvieran habitados más apartamentos de la casa y opinan que el hecho de que las casas construidas por la ciudad permanezcan vacías es un despilfarro directo del dinero de los contribuyentes. “No sé cuánto le cuesta esto a la ciudad por mes, por ejemplo”, dice en el patio común de 109 apartamentos, donde los jóvenes residentes esperan juegos infantiles", dice la mujer.

Dice que ella y su marido se preguntan por qué el lugar no se promociona mejor. "No hemos visto ningún anuncio aquí de que hay apartamentos en el edificio a la venta o en alquiler. Hemos pensado que quizás los demás los haya comprado una entidad privada, pero no acaban de encontrarle una explicación clara.

Kankaanpää dice que ahora lo que sería necesario es intensificar la promoción de esta propiedad. "En la publicidad, convendría destacar su excelente ubicación con un entorno precioso, el precio muy razonable para un apartamento completamente nuevo y, por ejemplo, el hecho de que no tendrá que preocuparse por reformas de fontanería en décadas", propone en busca de que otras familias se animen a ser sus vecinos.