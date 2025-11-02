Llega al hospital un paciente con anatomía "invertida" y marcan un hito con lo que logran con el corazón a la derecha y el hígado a la izquierda

En el Hospital San Giovanni Bosco de Turín, un equipo de cirujanos ha realizado con éxito una operación única en el mundo: la implantación de un nuevo conducto aórtico Konect en un paciente con dextrocardia y situs inversus totalis, una condición anatómica extremadamente rara en la que todos los órganos internos están dispuestos como en un espejo. En otras palabras, el corazón se encuentra en el lado derecho, mientras que el hígado y el bazo están situados a la izquierda y a la derecha, respectivamente.

Según informó el diario italiano La Stampa, el paciente, un hombre de 75 años, sufría estenosis aórtica, aneurisma del seno de Valsalva derecho y comunicación interventricular, tres patologías graves que exigían una cirugía a corazón abierto. Pero su anatomía invertida hacía el procedimiento aún más complejo: esta combinación se da en aproximadamente uno de cada 12.000 casos.

Tecnología 3D para planificar la operación

El equipo del doctor Matteo Attisani, jefe de Cirugía Cardíaca, trabajó junto con los departamentos de Radiología y Cardiología para reconstruir digitalmente la anatomía del paciente. Gracias a una tomografía de alta resolución y a un modelo 3D del corazón y la aorta, fue posible simular cada paso de la operación antes de entrar al quirófano. “Esta fase permitió minimizar los riesgos y planificar el procedimiento con una precisión sin precedentes”, explicó el hospital.

El doctor Attisani optó por utilizar el nuevo conducto aórtico Konect, una prótesis biológica de última generación que integra en una sola pieza la válvula, el tubo vascular y un manguito elástico adaptable. Este fue el primer implante de Konect en la región del Piamonte y el primero del mundo en un paciente con dextrocardia y situs inversus totalis.

Una operación “en espejo”

La intervención duró seis horas y exigió una total inversión del enfoque quirúrgico. “Para realizar la intervención, tuve que invertir mi posición habitual en la mesa de operaciones, imaginándome trabajando frente a un espejo”, declaró el doctor Attisani. “El modelo virtual tridimensional fue crucial para planificar cada detalle. Gracias al manguito elástico del conducto Konect, pudimos adaptarlo perfectamente a la forma única del corazón y la aorta del paciente, reduciendo el tiempo quirúrgico y preservando la función del músculo cardíaco”.

El paciente fue extubado pocas horas después de la operación y trasladado fuera de la UCI al día siguiente. Según la dirección médica, se encuentra en excelente estado y podrá regresar a casa en los próximos días

El director general de la autoridad sanitaria de Turín, Carlo Picco, celebró el éxito de la intervención: “Esta es una demostración concreta de cómo la innovación tecnológica, combinada con la colaboración multidisciplinar, puede traducirse en resultados excepcionales”.

El concejal Federico Riboldi también subrayó su relevancia: “Este proyecto demuestra que invertir en cirugía cardíaca avanzada y en la formación de nuestros profesionales se traduce en tratamientos más eficaces y seguros para los ciudadanos”.