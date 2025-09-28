Llegan a la recepción de la boda y se encuentran con máquinas de tarjetas de crédito al entrar: "No seas tacaño"

Casarse es caro, de eso no hay duda, y además lo es cada vez más. A pesar de esto, pocos se han encontrado con lo que han visto los invitado en una boda en Reino Unido: un recepción con pago en taquilla.

Los novios pidieron que no les hicieran regalo pero, a cambio, los 140 invitados se encontraron con una máquina para realizar directamente un pago. El dinero, según ha publicado el New York Post, irá destinado a la luna de miel de los novios, porque si las bodas son caras el viaje posterior no la hace más barata.

Los protagonistas de esta historia son Chris Martin, de 35 años, y Tasha White, de 33, quienes se casaron en su ciudad natal, Buckinghamshire, antes de emprender un viaje rumbo a México al día siguiente. Ambos lo tuvieron claro, tras 14 años juntos y dos hijos, no necesitaban ni batidora, ni freidora de aire, ni ningún otro objeto para la casa, necesitaban dinero.

"Tasha y yo ya tenemos casa y todo lo necesario. ¡Nadie necesita cinco tostadoras más!", declaró el novio al Daily Mail sobre su decisión de instalar un escáner de tarjetas de crédito y mostrar un código QR de pago directo en la recepción de su boda. "Lo que realmente queríamos era ayuda para hacer realidad nuestra luna de miel soñada en México", agregó.

Y por si no quedaba claro, llegaron incluso a colocar un cartel en el que se leía: "No seas tacaño, paga nuestro vuelo". "A nuestros invitados les encantó", afirmó Martin. "Como pueden imaginar, la gente se volvió más generosa a medida que las bebidas empezaron a fluir", agregó.

Martin no reveló el total que llegaron a acumular, pero sí aseguró que los invitados fueron muy generosos. Algunos incluso hicieron más de un pago.