Los científicos descubren desde el espacio que el reloj de las estaciones está desincronizado en el Mediterráneo y en otras regiones

El reloj anual de las estaciones a menudo se da por sentado, pero realmente, no están sincronizadas. Un nuevo estudio de Nature, utiliza un nuevo enfoque para observar los ciclos de crecimiento estacional desde satélites. Existen "puntos calientes" de asincronía en todos los rincones del planeta. Regiones donde el tiempo de los ciclos estacionales puede no estar sincronizado entre ubicaciones cercanas.

Según publica el medio inglés Science Alert, a través de un análisis de 20 imágenes satelitales, los investigadores han analizado los ciclos estacionales con el crecimiento de las plantas. De este modo, se vislumbró un patrón sorprendente que ocurre en las cinco regiones climáticas mediterráneas de la Tierra, donde los inviernos son suaves y húmedos, y los veranos son calurosos y secos.

De acuerdo a la información difundida, todas estas regiones comparten un patrón estacional de "doble pico", ya que los ciclos de crecimiento forestal tiende a alcanzar su punto máximo aproximadamente dos meses más tarde que otros ecosistemas. También muestran "marcadas diferencias" en el momento del crecimiento de las plantas en sus tierras secas vecinas, donde las precipitaciones de verano son más comunes.

"Al aplicar un nuevo análisis a 20 años de imágenes satelitales, hicimos un mejor mapa del momento de crecimiento de las plantas en todo el mundo", afirman los expertos en unas declaraciones recogidas por el medio. "Junto con los patrones esperados, como el retraso de la primavera en latitudes y altitudes más altas, también vimos otros más sorprendentes".

Estas conclusiones suponen un hallazgo importante para la comunidad científica. En las inmediaciones de los ecosistemas mediterráneos son puntos calientes de actividad estacional desincronizada. En otras palabras, son regiones donde los ciclos estacionales de los lugares cercanos pueden tener un tiempo dramáticamente diferente. En el medio se pone de ejemplo la "marcada diferencia" entre Phoenix, Arizona y Tucson a sólo 160 kilómetros. Asimismo, otros puntos calientes ocurren principalmente en montañas tropicales.

"Este fenómeno puede ser fundamental para la distribución de especies en estas regiones de biodiversidad excepcional", reza la publicación. En este sentido, los lugares con un gran número de especies de plantas y animales, "puede no ser una coincidencia". Las estaciones y el crecimiento de las plantas puede no estar sincronizado entre lugares cercanos. La disponibilidad estacional también puede estar desincronizada. "Esto afectaría a los ciclos reproductivos estacionales de muchas especies, y las consecuencias ecológicas".

"Comprender los patrones estacionales en el espacio y el tiempo no solo es importante para la biología evolutiva. También es fundamental para comprender la ecología del movimiento animal, las consecuencias del cambio climático para las especies y los ecosistemas, e incluso la geografía de la agricultura y otras formas de actividad humana", concluye la publicación.