Los ladrones aprovechan la paz navideña y la potencia de un taladro para robar 30 millones de euros

Los ladrones nunca descansan, ni siquiera en Navidad. Unos delincuentes han aprovechado la paz y la tranquilidad que reinan durante estas fechas señaladas para llevar a cabo un robo de película. El escenario del crimen ha sido una sucursal bancaria de la ciudad de Gelsenkirchen de la que han conseguido sustraer 30 millones de euros en efectivo y otros objetos de valor.

Sirviéndose de un taladro de gran tamaño, los ladrones hicieron un agujero en una cámara acorazada subterránea y lograron forzar más de 3.000 cajas de seguridad ubicadas en la caja de ahorros Sparkasse de la mencionada localidad del oeste de Alemania. Las cajas de seguridad guardaban en su interior dinero, oro y joyas.

En declaraciones a la agencia de noticias AFP, un portavoz de la policía ha destacado que el robo ha sido "ejecutado de forma muy profesional" e incluso lo ha comparado con el llevado a cabo en el conocido largometraje Ocean's Eleven.

En ese sentido, el portavoz policial ha destacado que los ladrones han aprovechado los "tranquilos días de Navidad" para llevar a cabo el robo. De hecho, el delito solo se descubrió una vez que se activó una alarma de incendios en la sucursal.

Los ladrones no han sido detenidos

Cabe destacar que hasta el momento la policía no ha realizado ninguna detención, por lo que los autores de este robo millonario continúan en libertad. Las pesquisas policiales apuntan a que los ladrones escaparon a través de un aparcamiento adyacente al banco.

En ese sentido, varios testigos han asegurado haber visto a varios hombres portando grandes bolsas en la escalera del aparcamiento situado junto a la sucursal bancaria. Por su parte, la policía ha informado de la existencia de unas imágenes de vídeo en las que se puede observar a un Audi RS 6 negro saliendo del aparcamiento. Las investigaciones continúan con el objetivo de poder localizar a los ladrones.