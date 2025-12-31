Ni orden ni calma: las imágenes salvajes en un Lidl de Alemania demuestran la obsesión real por este artículo prohibido el resto del año

¿Sabías que los fuegos artificiales están prohibidos en Alemania para particulares? Pues así es, pero con una excepción: en Nochevieja. Igual imaginas que la demanda es altísima, aprovechando el único día en que se puede iluminar el cielo y sentir el estruendo, pero va mucho más allá, con escenas de locura como las ocurridas el pasado lunes por la mañana en un supermercado Lidl de Ehingen: una demanda desatada por un producto que el resto del año está estrictamente limitado.

Mucho antes de la apertura oficial, fijada a las 7 de la mañana, ya se había formado una cola que sorprendió incluso a los habituales del comercio local. A las 5 de la mañana llegaron los primeros clientes para asegurarse un buen puesto. A las 6:55, más de 100 personas esperaban a la intemperie para entrar en el Lidl y hacerse con petardos y cohetes. Entre ellos, dos "espías" del diario regional Schwäbische Zeitung, que documentaron la escena desde dentro.

Carreras, empujones y estanterías vacías en minutos

"Nunca había vivido algo así. Lidl abrió justo antes de las 7 y la gente empezó a correr", relata un testigo que acudió con un niño de 12 años. Dentro de la tienda, el personal había preparado un pasillo completo con baterías, cohetes y surtidos de fuegos artificiales. No sirvió de mucho.

"La gente se lanzaba la mercancía por los pasillos. Parecía sacado de una película mala o de una guerra", describe el mismo testigo. En apenas cinco minutos, a las 7:05, los estantes estaban completamente vacíos. El menor, que llevaba días preparando una lista detallada con los productos que quería para Nochevieja, se quedó sin nada.

Los empleados intentaron calmar la situación. Aseguraron que habría más género en el almacén, pero el anuncio tuvo un efecto inmediato: unas 50 personas se agolparon frente a la entrada del almacén, bloqueando incluso la salida del personal. "Fue una locura", resume el niño, que decidió marcharse y probar suerte en otro supermercado.

El contraste: Aldi y Penny, sin caos

No fue un fenómo general. La diferencia fue notable en otros supermercados como Aldi. A las 7:28, madre e hijo llegaron a uno cercano. "Todo estaba relajado. No habría más de diez clientes", explica la mujer. Después, aún pasaron por Penny en Schelklingen, donde la experiencia volvió a ser tranquila y sin escenas de tensión.

¿Por qué tal diferencia? El menor tenía clara la explicación: demanda, pero también oferta. Había preparado listas para tres cadenas distintas usando los folletos promocionales del periódico. "Lidl tiene ofertas especiales", resumió. La cadena es conocida en Alemania por baterías exclusivas y packs de fuegos artificiales que no se encuentran en otros supermercados de descuento.

Un producto prohibido… salvo unos días: debate servido

Los fuegos artificiales están fuertemente regulados y su venta al público se limita a unos pocos días al año, normalmente justo antes del 31 de diciembre. Durante el resto del año, su uso está prohibido para particulares.

Pero se quiere ir más allá. Cada año, políticos y asociaciones vuelven a plantear una prohibición total, citando lesiones, incendios, contaminación y estrés para animales y personas vulnerables.

Sin embargo, las imágenes de colas a las cinco de la mañana y carreras por los pasillos de un supermercado muestran que, para muchos ciudadanos, la tradición pesa más que el debate.