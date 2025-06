Los vecinos cierran la acera con una valla para montar su terraza particular y les llega un ultimátum contundente

Unos vecinos de Vigo han recibido un ultimátum de la administración después de negarse a retirar una valla de aluminio que habían colocado previamente en una zona de la acera que hay frente a su domicilio.

El objetivo de los residentes era delimitar el espacio para emplearlo a modo de terraza particular, lo que ha llamado la atención de las autoridades, que defienden que se trata de un espacio público y que su uso no es para particulares, sino que está dirigido a los peatones.

Según informa el diario La Voz de Galicia, la terraza ocupa aproximadamente unos diez metros de suelo público, justo frente al número 3 de la calle Xuncal y los vecinos implicados no solicitaron el permiso para ocuparla, ni tampoco lo pusieron en conocimiento de la administración.

La historia se remonta a noviembre de 2019, momento en el que se tuvo constancia por primera vez de la colocación de las vallas y en el que la policía elaboró un informe sobre la situación. Tras una inspección realizada tiempo más tarde se confirmó que se había comenzado la obra.

A pesar de las pruebas, el caso no consiguió ningún avance hasta llegar a abril de 2024, momento en el que se exigió un informe relativo a la titularidad de dicha zona pública, que más tarde se confirmó que era suelo municipal, por lo que la valla debía ser quitada, tal y como se informó a los propietarios del domicilio.

Sin embargo, los implicados no se rindieron y enviaron un documento de la compañía que les realizó la instalación donde aseguraban que los metros de acera eran de propiedad privada. La respuesta no tardó en llegar: el consejo de Vigo confirmaba la infracción y cerraba el caso, por lo que ahora los propietarios tienen un año para retirarla. En el caso de que no lo hagan, se enfrentan a sanciones cada mes hasta que se haga, pudiendo alcanzar hasta los 10.000 euros.