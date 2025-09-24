Luz verde al túnel de 500 metros de un multimillonario para conectar su villa con un aparcamiento en el centro de su ciudad

En muchas ciudades, moverse en coche es un desafío diario. Un trayecto que en condiciones normales podría llevar apenas diez minutos se convierte en una eternidad cuando llega la hora punta. Da igual cuántos atajos conozcas, cuando las calles están colapsadas, el reloj avanza más rápido que el tráfico.

Para evitarlo, la mayoría de ciudadanos opta por el metro, un transporte que esquiva semáforos y atascos, pero que tiene su propia desventaja como son los vagones llenos de pasajeros donde muchas veces no queda espacio ni para entrar.

Sin embargo, no todos afrontan este problema de la misma manera. Wolfgang Porsche, multimillonario y heredero de la famosa marca automovilística, ha encontrado una solución que pocos podrían replicar. Se trata de construir un túnel privado bajo una montaña.

Un túnel de 500 metros

El Ayuntamiento de Salzburgo ha dado luz verde a un proyecto tan exclusivo como polémico. Porsche excavará un túnel de 500 metros bajo el Kapuzinerberg, una zona natural protegida, para conectar su villa, el histórico Paschinger Schlössl, con un aparcamiento en pleno centro urbano.

Según el medio húngaro HGV la obra, valorada en unos 10 millones de euros, busca solventar un problema concreto: en invierno, la empinada carretera de acceso a la propiedad se vuelve prácticamente intransitable, incluso para vehículos de alta gama.

El permiso de construcción ya fue emitido después de que la mayoría del comité de planificación apoyara la propuesta. Pese a las protestas, especialmente del partido ecologista Los Verdes, la oposición no logró frenar el proyecto.

Críticas al proyecto

Los detractores del plan argumentan que el Kapuzinerberg es una reserva natural, lo que debería impedir la apertura de túneles y garajes privados en su interior.

También cuestionan el aspecto económico del acuerdo: Porsche solo pagó 48.000 euros a la ciudad como derecho de paso, una cifra mínima si se compara con el coste total de la obra. Para los críticos, esto supone un privilegio desmedido para un particular frente al interés general.

Tiempos difíciles para la marca

Wolfgang Porsche, de 82 años, es presidente del consejo de supervisión del grupo y uno de los responsables más importantes de la compañía. Su fortuna personal le permite afrontar esta inversión sin preocupaciones, a diferencia de Porsche AG, que atraviesa un momento complicado.

Según medios económicos, como Press Digital, las ganancias están cayendo, las acciones han perdido casi la mitad de su valor desde su salida a bolsa en 2022 y el pasado 22 de septiembre feu excluida del índice DAX. De hecho Porsche ha caído hasta un 8% en su primer dia fuera del DAX alemán.