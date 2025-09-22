El trabajador de una gasolinera avisa de algo que hacen algunos conductores tras repostar y no deberían

Seguramente muchos conductores conocerán la sensación de llegar a una gasolinera a repostar, que todos los surtidores estén llenos y que el coche que está delante no arranca y su conductor ni siquiera está en el vehículo. Es desesperante.

Por eso, el trabajador de una gasolinera ha enumerado algunos comportamientos que ve a menudo en sus clientes y que sería mejor evitar. El primero de ellos es precisamente ese: cuando repostas y entras al local a pagar, debes hacerlo lo más rápido posible para salir y quitar el coche. Ya habrá tiempo para lo demás.

"Querido cliente, el surtidor no es un parking, si has repostado y vas a tomar un café aparca en los aparcamientos libres", dice en Threads el usuario _carloscapella_, que reclama también a los usuarios que digan "buenos días", que si pagan con tarjeta esperen a irse a que él les confirme que el pago está aceptado y que no paguen artículos de 1,40 euros con billetes de cincuenta.

"Esto no es un bar, es una gasolinera, lo que hay es lo que hay y no te voy a hacer un bocadillo al gusto. Si cerramos a las 22:00 no vengas a las 21:50 por un café. No hables por el teléfono mientras te atiendo. Antes de las 8am no te voy a servir alcohol. No hables a gritos. Si estoy atendiendo a otro cliente no me pidas comanda, te atenderé en cuanto pueda. Los precios los pone la empresa, no yo", prosigue el trabajador, que desliza algunos comportamientos que tiene que soportar a diario.

"El aseo NO es público, este es un negocio privado. Los carteles de suelo resbaladizo no son para que te los saltes y pises lo fregado. Si nos quedamos sin un producto es porque ya se ha vendido, no porque no te lo queramos poner", insiste.

En los comentarios, otros empleados de gasolineras añaden sus comentarios. Por ejemplo: "Si te digo que no fumes, no es porque me preocupe tu salud. Es por seguridad, la mía, la de mis compañeros, y la de los vecinos en un kilómetro alrededor".