Mata a su cuñado de un disparo, hiere a su hermana y se suicida en Arenas (Granada)

Un hombre de 60 años se ha suicidado tras matar de un disparo a su cuñado y herir de gravedad a su hermana con el mismo arma en una vivienda de Arenas del Rey (Granada).

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, los hechos sucedieron pasadas las 23:00 horas del lunes en una vivienda ubicada en la calle Obispo Hurtado de Arenas del Rey, un municipio de unos 600 vecinos.

Las mismas fuentes han precisado que, por causas que se investigan, el hombre de 60 años disparó con una escopeta de caza contra su hermana, herida grave, y su cuñado, otro hombre de 63 años que ha fallecido.

Fuentes sanitarias han informado a EFE de que la mujer fue evacuada al hospital de Neurotraumatología de Granada, donde ha sido intervenida. Aunque permanece en reanimación y con pronóstico reservado, podría pasar a planta a lo largo de este martes.

Después de este ataque, el agresor se ha suicidado utilizando el mismo arma.

La Policía Judicial se ha hecho cargo de investigar los hechos de los que alertaron varios vecinos al servicio de emergencias 112.