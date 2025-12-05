Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Rafael Alonso, experto en RRHH, revela por qué las personas que más trabajan en la empresa son las más perjudicadas
Sociedad
Sociedad

Rafael Alonso, experto en RRHH, revela por qué las personas que más trabajan en la empresa son las más perjudicadas

Existe un patrón que se repite.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Una pila de papeles colocada junto a una mujer que trabaja horas extras.
Una pila de papeles colocada junto a una mujer que trabaja horas extras.Getty Images

La conversación sobre salud mental, productividad y cultura laboral vuelve a ocupar espacio en las redes sociales, y esta vez lo hace de la mano de Rafael Alonso, experto en Recursos Humanos, que ha puesto palabras a una sensación muy extendida en muchas empresas: las personas que más trabajan, las que menos protestan y las que siempre cumplen, suelen ser las más perjudicadas.

A través de su cuenta de TikTok (@rafaalonsobienestar), ha publicado un vídeo que ya alcanza más de un millón de reproducciones donde Alonso analiza un fenómeno que él observa de forma constante en el entorno corporativo. Aunque los responsables valoran aspectos como la productividad, la iniciativa o la capacidad para asumir responsabilidades, esto no siempre se traduce en un trato justo para quienes más esfuerzo ponen sobre la mesa.

El peor puesto de trabajo

Según explica, existe un patrón que se repite: aquellos empleados que “no se quejan, sacan el trabajo adelante y jamás fallan” tienden a recibir más carga laboral que sus compañeros, pero a cambio cobran exactamente lo mismo que quienes “no dan un palo al agua”. Para Alonso, esta situación es especialmente frustrante porque genera confusión, desmotivación y una sensación de agravio comparativo difícil de gestionar.

El experto añade un matiz psicológico clave para entender por qué ocurre. Los líderes, señala, interpretan que las personas resolutivas y trabajadoras son más fiables y, por tanto, a ellas se les asignan tareas importantes, voluminosas o urgentes. Por el contrario, cuando un jefe intuye que un empleado podría causar problemas o no responder bien, evita delegar trabajo en él. El resultado es una distribución desigual de cargas que termina erosionando a quienes siempre cumplen.

La salud mental en el trabajo

Esta dinámica, que Alonso califica como “injusta”, tiene un impacto directo en la salud mental. Los trabajadores más comprometidos soportan niveles de estrés mucho más altos que quienes se limitan a cumplir con lo mínimo. De hecho, según EuroNews, cada vez más trabajadores sufren estrés, ansiedad y agotamiento. Esta acumulación prolongada puede derivar en desgaste emocional, reducción del rendimiento e incluso llegar al agotamiento profesional.

Ante esta situación, el experto en RRHH lanza un consejo claro para quienes se sienten atrapados en esta rueda: poner límites. Para él, es fundamental que el trabajador comunique abiertamente cuál es su carga laboral y que exija una remuneración acorde a sus responsabilidades. Establecer límites no es un acto de rebeldía, sino una herramienta esencial para el autocuidado profesional. 

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 