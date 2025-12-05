Rafael Alonso, experto en RRHH, revela por qué las personas que más trabajan en la empresa son las más perjudicadas

La conversación sobre salud mental, productividad y cultura laboral vuelve a ocupar espacio en las redes sociales, y esta vez lo hace de la mano de Rafael Alonso, experto en Recursos Humanos, que ha puesto palabras a una sensación muy extendida en muchas empresas: las personas que más trabajan, las que menos protestan y las que siempre cumplen, suelen ser las más perjudicadas.

A través de su cuenta de TikTok (@rafaalonsobienestar), ha publicado un vídeo que ya alcanza más de un millón de reproducciones donde Alonso analiza un fenómeno que él observa de forma constante en el entorno corporativo. Aunque los responsables valoran aspectos como la productividad, la iniciativa o la capacidad para asumir responsabilidades, esto no siempre se traduce en un trato justo para quienes más esfuerzo ponen sobre la mesa.

El peor puesto de trabajo

Según explica, existe un patrón que se repite: aquellos empleados que “no se quejan, sacan el trabajo adelante y jamás fallan” tienden a recibir más carga laboral que sus compañeros, pero a cambio cobran exactamente lo mismo que quienes “no dan un palo al agua”. Para Alonso, esta situación es especialmente frustrante porque genera confusión, desmotivación y una sensación de agravio comparativo difícil de gestionar.

El experto añade un matiz psicológico clave para entender por qué ocurre. Los líderes, señala, interpretan que las personas resolutivas y trabajadoras son más fiables y, por tanto, a ellas se les asignan tareas importantes, voluminosas o urgentes. Por el contrario, cuando un jefe intuye que un empleado podría causar problemas o no responder bien, evita delegar trabajo en él. El resultado es una distribución desigual de cargas que termina erosionando a quienes siempre cumplen.

La salud mental en el trabajo

Esta dinámica, que Alonso califica como “injusta”, tiene un impacto directo en la salud mental. Los trabajadores más comprometidos soportan niveles de estrés mucho más altos que quienes se limitan a cumplir con lo mínimo. De hecho, según EuroNews, cada vez más trabajadores sufren estrés, ansiedad y agotamiento. Esta acumulación prolongada puede derivar en desgaste emocional, reducción del rendimiento e incluso llegar al agotamiento profesional.

Ante esta situación, el experto en RRHH lanza un consejo claro para quienes se sienten atrapados en esta rueda: poner límites. Para él, es fundamental que el trabajador comunique abiertamente cuál es su carga laboral y que exija una remuneración acorde a sus responsabilidades. Establecer límites no es un acto de rebeldía, sino una herramienta esencial para el autocuidado profesional.