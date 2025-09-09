Mira un anuncio de vivienda, descubre que es su piso antiguo y el nuevo precio le deja mudo: "Ni una sola mejora, ningún arreglo"

Encontrar tu antiguo piso en alquiler en Idealista por cientos de euros más sin una reforma es algo cada vez más común. Precisamente, a Javier le ha pasado esto: "Nos quedamos alucinados. De 1.500 a 2.400 euros, una burrada". En conversación con elDiario.es, asegura, indignado, que "no habían hecho ni una sola mejora, ningún arreglo".

Sin embargo, este joven no es el único afectado. Gabriela, también en declaraciones para el medio, relata que dejó su vivienda a principios de año, ya que llevaba un tiempo buscando piso, después de sufrir un robo por el balcón y algunos desperfectos en la vivienda. Ya instalada en su nuevo piso, vio una alerta para alquilar su antigua casa. "El piso estaba peor que cuando llegué por las humedades y aun así lo subieron de 970 hasta los 1.250 euros", explica.

Tal y como reza la publicación, el anuncio sólo duró "dos o tres días". De hecho, según los datos del portal Idealista, consultados por el medio, en el segundo semestre del año, el 8% de las viviendas se alquilaron en menos de 24 horas, pese a que los alquileres habían subido casi un 10% en el último año.

En conversación con elDiario.es, la profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Marta Ill-Raga, asevera que estas subidas de precio "son arbitrarias" y "no responden a una magnitud concreta que se pueda justificar". El digital asegura que el precio de los alquileres ha subido en absolutamente todas las provincias en la última década, en una información del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (Serpavi).

Para la experta, estas subidas generalizadas son "una expresión del poder de clase de los propietarios, que tienen la capacidad de hacer uso de sus derechos de propiedad para aumentar la renta sin ninguna justificación". Tal y como ella misma señala en el medio, hay dos factores que influyen en el precio de la renta: "el diferencial que se atribuye a características específicas del suelo y el inmueble, como la localización, los servicios o las conexiones; y las que provienen de mejoras, como actualizaciones o reformas".

Asimismo, de acuerdo a la información difundida, el precio por metro cuadrado ha incrementado en toda España un 34% desde 2025. Por provincias, va desde el 21% de Ourense al 50% de Valencia o Baleares. Aunque en algunos lugares el precio baja, como en municipios de las provincias de Albacete, Asturias o Badajoz.