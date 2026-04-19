Miriam, ganadera burgalesa de un pueblo de 25 habitantes: “Cada vez todo vale más y lo que producimos vale menos"

El sector primario español no atraviesa el mejor momento de su historia. Las recientes manifestaciones realizadas por las calles de grandes ciudades como Madrid son un ejemplo claro del arduo panorama que enfrenta dicha industria.

Miriam, una joven ganadera burgalesa que resiste y trabaja en un pequeño pueblo de apenas 25 habitantes, ha querido ponerle voz a esta desesperación en una reciente entrevista concedida a la organización agraria Asaja Burgos.

La ganadera señala sin tapujos que el origen de gran parte de la agonía que sufre el campo reside en los despachos de la Unión Europea. “Parece que Europa, en vez de ayudar y apostar por el sector primario europeo, apuesta por el sector primario de otros países, como el acuerdo de Mercosur, que lo componen bastantes países”, declara.

Burocracia para unos, puertas abiertas para otros

Miriam subraya que estas alianzas internacionales están triturando a los productores locales al crear unas reglas del juego totalmente injustas. “Europa nos manda a cumplir ciertos requisitos, cada vez burocracia más estricta y, sin embargo, a esos países les deja meter de todo a nuestras fronteras sin ningún tipo de control”, detalla.

“Esa es la gran competencia desleal que tenemos; esos productos entran a los consumidores y, al final, el consumidor no está bien informado o no conoce muy bien todo esto”, lamenta la joven.

Además, la ganadera hace hincapié en que este desamparo por parte de la UE revienta los precios del mercado e influye directamente en el carrito de la compra. “Al final, en los supermercados, la gente se va a lo más barato y no tendría que ser así”, señala.

Ante este panorama tan oscuro, la burgalesa lanza un dardo directo a las administraciones para intentar salvar el medio rural. “Cada vez todo vale más y lo que nosotros producimos cada vez vale menos. ¿Cómo se puede mantener una explotación agrícola? Que nos lo explique Europa, que nos lo expliquen nuestros gobiernos, porque aquí cada vez estamos peor y aquí nadie hace nada”, puntualiza.

A pesar de las constantes zancadillas, Miriam se niega a tirar la toalla y hace un firme llamamiento a su generación. “Necesitamos más ganaderos, más jóvenes que se queden en el sector primario. Mi objetivo es crecer la ganadería, que es lo que más me gusta y lo que más me apasiona", concluye, demostrando que al campo español le sobra vocación, pero le faltan apoyos.