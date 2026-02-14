Eduardo, agricultor, sobre la situación del campo español: "La solución es volver atrás"

El pasado 11 de febrero, según los datos obtenidos por la Delegación de Gobierno. 367 tractores y 2.500 personas hicieron parte de la protesta organizada por el sector agrario de nuestro país en Madrid.

El gremio salió a las calles de la capital española para expresar su descontento respecto a dos cuestiones puntuales. En primer lugar, el acuerdo comercial de la Unión Europea con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Como también el nuevo planteamiento de Bruselas para el próximo periodo de ayudas 2028-2034 de la Política Agraria Europea (PAC), que incluye un descenso de las ayudas del 22%.

Las declaraciones de Eduardo Izquierdo

En el marco de este acto, el medio local Telemadrid, conversó con Eduardo Izquierdo, un agricultor, quien se movilizó en su tractor por las vías madrileñas exhibiendo un mensaje contundente en la parte frontal del vehículo: "El campo se muere", lee el grafiti elaborado en color amarillo.

Izquierdo expresa su contento con relación a la jornada de manifestación. "La manifestación había ido muy bien, muy contentos y nos hemos sentido muy arropados por la gente de Madrid", afirma.

El hombre se refiere a los retos que se le presentan a la industria agrícola dada la severa temporada de lluvias y mal tiempo que atraviesa España. Además, también profundiza sobre las arduas jornadas laborales que su trabajo le exige.

"Yo me dedico al viñedo de sol a sol. Tenemos un problema por la cantidad de agua que está cayendo y, cuando se pueda trabajar, vamos a tener que estar día y noche. Cuando llegas a casa, hay que hacer oficina, que cada vez nos hacen hacer más oficina", complementa.

"La solución es volver atrás; tenemos que ir a por políticas que no dejen morir el entorno rural", agrega. Respecto al acuerdo de Mercosur, advierte que "si el acuerdo sale adelante, las explotaciones van a desaparecer y esto se trata de una agricultura familiar, un medio de vida de muchas familias".

"A mí me choca mucho cuando a los políticos se les choca la boca al hablar de la España vaciada y luego legislan al revés", concluye.