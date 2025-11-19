Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Montse Cespedosa, experta en banca: "Puede ser el momento perfecto para cambiar tu hipoteca de banco"
Si firmaste tu hipoteca en los últimos 2-3 años esto te interesa.

Helena Zarco García
Un agente inmobiliario entregando las llaves de su nueva casa a una joven.
Un agente inmobiliario entregando las llaves de su nueva casa a una joven.Getty Images

La hipoteca es, sin duda, una de las decisiones financieras más importantes en la vida de una persona. No se trata de un préstamo cualquiera, ya que hablamos de una deuda de gran magnitud que suele acompañarnos durante muchos años y que, por ello, merece ser pensada con calma y responsabilidad. 

Elegir bien el banco o la entidad con la que firmar este acuerdo es clave, porque de esa elección dependerán aspectos tan relevantes como el coste total del préstamo, la flexibilidad de las condiciones y la tranquilidad con la que afrontemos nuestro futuro.

En esencia, una hipoteca es un acuerdo financiero que permite a alguien adquirir una vivienda gracias a un préstamo otorgado por un banco u otra entidad. Ese préstamo se asegura con la propia propiedad, lo que significa que, si no se cumplen los pagos, el prestamista puede recuperar el dinero a través de la venta del inmueble.

Un nuevo escenario de mercado

Según la experta en banca Montse Cespedosa, durante 2022 y 2023, la rápida subida del euríbor llevó a muchas familias a blindarse con hipotecas a tipo fijo. Sin embargo, estas se contrataron con intereses elevados, en torno al 3% o incluso al 3,5%. Otros optaron por hipotecas mixtas a plazos muy largos, como 35 años, también con tipos altos, según detalla El Periódico. 

Ante esta situación, Cespedosa ha lanzado en su perfil de Instagram @montse_cespedosa un mensaje claro a los hogares españoles: revisar las condiciones de la hipoteca puede ser ahora una oportunidad de ahorro. 

Según la experta, el panorama ha cambiado: El euríbor se mantiene estable cerca del 2%, muy por debajo de los niveles de hace dos años. Además, los bancos están lanzando productos hipotecarios con condiciones más competitivas. “Todos aquellos que contrataron hipoteca hace 2 o 3 años y que estén siempre por encima del 2,8% deberían plantearse que quizás es el momento adecuado para cambiar su hipoteca de banco”, señaló.

¿Es rentable cambiar de banco?

Si firmaste tu hipoteca en los últimos 2-3 años con un tipo fijo del 3% o más, puede que estés pagando de más cada mes. Con el euríbor estabilizado y nuevas ofertas más atractivas, la oportunidad de mejorar tus condiciones está sobre la mesa.

El traslado de una hipoteca puede suponer un ahorro considerable, aunque depende de cada caso. Por ello, Montse Cespedosa concluye ofreciendo asesoramiento para calcular si realmente compensa hacer el cambio y cómo llevarlo a cabo. 

