Ricardo Gulias, experto en hipotecas: "Si cobras 1.200 euros al mes te podrías permitir un piso de 100.000 euros"

El precio de la vivienda se ha desbocado en España a lo largo de la última década. El pasado lunes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó de que el importe de las hipotecas se ha disparado un 63% en los últimos diez años.

En concreto, el INE ha hecho público que en agosto de 2015 el importe medio de una hipoteca para adquirir una vivienda en España se encontraba en 100.000 euros. En agosto de 2025, la cifra rozaba ya los 170.000 euros.

Y la situación del alquiler no es mejor. El coste del alquiler en España se ha incrementado entre un 78% y un 95% en los últimos diez años, según diferentes análisis del mercado inmobiliario.

Ello significa que muchos españoles no tienen dinero suficiente para poder adquirir una vivienda y también tienen serias dificultades para poder pagar el alquiler, lo que hace que la capacidad de ahorro (necesaria para poder afrontar la compra de un inmueble) sea mínima o inexistente.

Pese a esa situación, quienes tengan la suerte de tener algo dinero ahorrado y encuentren un piso cuyo precio esté por debajo de la media, aún podrían permitirse comprar una vivienda con un sueldo de 1.200 euros.

En ese sentido, Ricardo Gulias, CEO de RN Hipotecas, ha publicado un vídeo en la red social TikTok explicando los dos aspectos que se deben tener presentes si se pretende adquirir una casa con el mencionado salario.

Según el experto en hipotecas, lo primero a tener en cuenta si se cuenta con un sueldo de 1.200 euros es que "no debes destinar más del 35% de tu salario al pago de la hipoteca. Es decir, una cuota de 420 euros al mes".

Además, "deberás tener ahorrado un máximo del 10% del Impuesto de Transmisión Patrimonial, el 10% de entrada y el 3% de los gastos, es decir, debes tener ahorrados 23.000 euros", ha precisado Gulias.

"Teniendo en cuenta esto y sabiendo que cobras 1.200 euros al mes, te podrías permitir un piso de 100.000 euros", ha concluido el experto en hipotecas.