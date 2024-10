Morientes pide perdón a Roberto Carlos: "Le tiraban un plátano y nos reíamos"

Fernando Morientes, exjugador del Real Madrid y del Valencia entre otros y actual embajador de LaLiga, ha reconocido que "a veces tiene la necesidad de pedir perdón" porque cuando a su compañero del conjunto merengue Roberto Carlos le tiraban un plátano "nos reíamos".

"Siento la necesidad de pedir perdón porque, aunque en el vestuario no había episodios de racismo, nosotros normalizábamos las cosas que pasaban en la grada. He jugado con Roberto Carlos, Makelele, Seedorf que eran insultados y nosotros nos reíamos y no hacíamos nada. A mí me insultaban por ser hijo de un guardia cvil, a Roberto Carlos le tiraban un plátano y nos reíamos", ha confesado el exdelantero en el acto de LaLiga en el que se daban las claves para combatir el discurso del odio en el fútbol, en el que estuvo presente entre otros Javier Tebas, presidente de ese organismo.

"Yo veo mucha evolución porque veo lo que era antes y lo que es ahora. Cuando había un impertinente era jaleado por las personas que estaban su alrededor. Ahora la gente lo mira mal y hace diez años no pasaba porque eso estaba normalizado y nosotros lo veíamos como algo normal. Se ha producido una evolución tremenda, aunque ocurran cosas residuales. Tenemos que seguir avanzando para ojalá erradicarlo al 100%", ha añadido.

Morientes ha participado en una mesa redonda acompañado por el exfutbolista Marcos Senna, primer nacionalizado español que fue campeón de Europa con España, en 2008; Cindy Lima, exjugadora de baloncesto y campeona de Europa en 2013, Carmen Menayo, jugadora del Atlético de Madrid, y Auri Bokesa, exatleta.

Senna se ha mostrado muy agradecido a España por darle las oportunidades que no le dieron en su país de origen, Brasil, y ha hablado sobre cómo vivió la conquista de la Eurocopa 2024 por parte del combinado nacional destacando la figura de Nico Williams y Lamine Yamal.

"Para todos nosotros siendo negros y de otros países hemos tenido ese plus de alegría porque tenemos ese plus de dificultad y cuando los superas es una sensación de alegría. Es increíble y viendo a Lamine y a Nico y jugando bien y siendo de los mejores de la Euro junto con Rodri, fue una alegría enorme”, ha expresado el excentrocampista.

Por otro lado, Cindy Lima ha comentado que es muy optimista y que se está en el camino correcto, pero ha querido remarcar que todavía queda mucho por recorrer, sobre todo en el ámbito de las redes sociales

"Estamos en el buen camino en la parte analógica, pero en la parte digital de las redes queda mucho camino por hacer. No sé lo que pasa por la cabeza de un racista. El racismo es un escalón más de odio. Es absurdo atacar a alguien por ser hijo de un guardia civil, pero cuando a ti te atacan por el color de piel, te atacan por la identidad", ha remarcado la exjugadora que quiso hablar sobre la atleta Ana Peleteiro, que en varias ocasiones ha sido víctima de racismo.

"Tenemos el caso de Ana Peleteiro, que habla activamente del tema del racismo y recibe mucho odio. Actualmente, muchos jugadores en activo no se atreven a hacer más mesas redondas porque no quieren hacerse pesados con el tema del racismo", ha indicado.

Asimismo, Auri Bokesa también ha reforzado la idea de que estamos en una buena dirección pero que "hay que ser exigentes", y al igual que Fernando Morientes ha hecho autocrítica por errores que tuvo en el pasado.

"A mí me gusta hablar en primera persona de las cosas que hacemos mal porque a mí me ha pasado que cuando veía una mujer entrenadora tenía que ser excelente porque estoy tan acostumbrada a ver hombres que cuando veía una mujer y se equivocaba la miraba con lupa. Tenemos que tratar todo esto y los que estamos más comprometidos también tenemos que hacer un trabajo muy grande para ver con qué ojos juzgamos a los demás", ha expresado.

Por último, Carmen Menayo, jugadora del Atlético de Madrid, ha matizado la importancia de erradicar estos problemas tanto en los equipos grandes como en los más pequeños y ha hablado del poder del fútbol como “medio integrador”.

"El deporte, el fútbol en este caso, creo que es un medio integrador y conector de las personas. En mi experiencia profesional estuve compartiendo vestuario hasta los 16 años con chicos y ahí daba igual el género porque se unen en el vestuario todos los sueños y emociones que se viven", ha afirmado.