Muchos están poniendo una ramita de una planta popular en la lavadora para tener una colada más fresca y con aroma duradero

Una persona utilizando la lavadora, en una imagen de archivo

Tradicionalmente, diferentes culturas asocian las ramitas de romero a la buena suerte. Con esa planta, se trata de atraer la abundancia y la energía positiva. Sin embargo, desde hace un tiempo se le está dando un uso muy diferente al romero.

Los entendidos en la materia aseguran que poner una ramita de romero en la lavadora es una gran idea. La planta, al hacer la colada, consigue la ropa salga con una mayor sensación de frescor y que su agradable aroma a ropa limpia sea más duradero.

A través de este simple truco casero se puede lograr un mejor resultado al hacer uso de la lavadora sin necesidad de proporcionarle al electrodoméstico productos artificiales como los suavizantes.

En ese sentido, los expertos de Crovay destacan que "el uso de aceites esenciales en la lavadora es una forma natural y efectiva de darle un aroma agradable a tu ropa sin el uso de suavizantes comerciales".

Y ese no es el único beneficio que aportan ese tipo de sustancias. "Algunos aceites esenciales tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas, que pueden ayudar a eliminar olores y mejorar la limpieza", aseguran.

En el caso del romero, destacan que se trata de "una buena opción para un aroma fresco y herbal. Además, el romero tiene propiedades antimicrobianas, que ayudan a eliminar olores de la ropa".

No obstante, desde Crovay sí que advierten de que no se puede aplicar este truco casero con todas las prendas de ropa, ya que "algunos aceites pueden ser demasiado fuertes para tejidos delicados, por lo que es mejor probar primero en una pequeña cantidad de ropa".

Más allá del romero, para mejorar el resultado de los lavados de una forma natural también es una buena opción introducir en la lavadora lavanda, menta, eucalipto, árbol de té, limón u otros cítricos (como naranja o lima).