Si metes las pastillas más clásicas para el dolor de cabeza en la lavadora, tu ropa se mantendrá blanca y reluciente

En la actualidad, existen diversos productos para lograr que la ropa quede blanca y reluciente al sacarla de la lavadora. Sin embargo, existe un truco aún mas sencillo (y barato) para conseguir ese mismo resultado.

Se trata de meter en la lavadora las pastillas más clásicas para el dolor de cabeza, es decir, la aspirina. De esa forma, se puede recuperar el color blanco en esas prendas que con el tiempo se vuelven grisáceas o amarillentas.

Tal y como recoge el medio de comunicación polaco Planeta, para llevar a cabo este truco casero es necesario triturar cinco comprimidos de aspirina e introducirlos en la lavadora junto a la ropa.

Cabe destacar que las aspirinas no solo son adecuadas para blanquear la ropa. También son muy efectivas para que las cortinas, las sábanas, las toallas o los zapatos vuelvan a lucir el mismo tono blanco que cuando se compraron.

Igualmente, desde el citado medio aseguran que la utilización de las aspirinas no tiene por qué realizarse obligatoriamente en la lavadora. El truco también es aplicable en los lavados a mano. Para ello, se deben echar dos comprimidos de aspirina triturados en un recipiente con agua tibia junto con el detergente.

Si la prenda está muy manchada, para obtener un mejor resultado, es recomendable mantener durante ocho horas el tejido en agua tibia junto a cinco comprimidos de aspirina triturados.

En cualquier caso, es muy importante dejar claro que la introducción de la aspirina triturada únicamente puede utilizarse cuando se lavan tejidos blancos. El truco no es adecuado para otro tipo de prendas.

Una de las ventajas de recurrir a estas pastillas frente a los clásicos productos blanqueadores es que estos últimos pueden llegar a ser muy químicos y corrosivos, una característica que es perjudicial para la piel (especialmente para la de las personas sensibles).