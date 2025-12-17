Muere una mujer por múltiples puñaladas en Madrid: su hijo ha sido detenido

Una mujer de 49 años ha fallecido esta madrugada en una vivienda de la calle Bravo Murillo de Madrid debido a múltiples puñaladas en su cuerpo, sobre todo en el cuello y en la espalda, ha informado el servicio de Emergencias de la capital.

La mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria y prácticamente desangrada cuando la Policía Nacional ha llegado al lugar de los hechos, ha detallado Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X.

Loa gentes le han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar que han continuado luego, sin éxito, los efectivos de Samur-Protección Civil, que han confirmado el fallecimiento de la mujer.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del suceso en colaboración con la Policía Municipal de Madrid.

La Cadena SER ha adelantado esta mañana que el hijo de la mujer ha sido detenido, por lo que se trataría de un caso de violencia intrafamiliar y no de violencia machista.