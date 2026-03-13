Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Multan con 170 euros a un joven por recoger latas: "Mucha gente quiere apoyarme y está enfadada con el municipio"

Una sanción que la familia considera injusta y desproporcionada.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un joven tirando una lata a su contenedor correspondiente
Un joven reciclando y tirando una lata a su contenedor correspondiente.Getty Images

En el municipio neerlandés de Eibergen, lo que comenzó como una sanción económica por recoger latas de los contenedores se ha transformado en un fenómeno de solidaridad nacional. Robert Bakker, de 27 años, se ha visto rodeado de mensajes de apoyo y gestos de ayuda de todo el país, mientras su historia pone bajo el foco el debate sobre la recolección de envases y la proporcionalidad de las multas municipales.

Robert, conocido en su barrio por dedicar parte de sus días a recoger latas para cobrar el depósito y ayudar a quienes tienen menos recursos, nunca imaginó que su rutina diaria se convertiría en noticia. Esta actividad es conocida por los vecinos y las autoridades, tanto que incluso cuenta con una llave para abrir y cerrar los contenedores de manera ordenada, asegurándose de no dejar basura en la calle.

A pesar de su historial impecable y de actuar siempre con cuidado, Robert fue sorprendido por un agente local mientras realizaba su ronda habitual. El resultado fue una sanción de 170 euros bajo el argumento de que estaba dejando basura en la vía pública, una acusación que la familia considera injusta y desproporcionada dado el cuidado con el que Robert maneja los contenedores y su compromiso con la limpieza del barrio.

Tres latas de refresco aplastadas
  Tres latas de refresco aplastadasGetty Images

Gran apoyo de los vecinos

Tras la difusión del caso en el programa de televisión Hart van Nederland, llegaron cientos de mensajes y ofertas para pagar la multa. “Mucha gente que quiere apoyarme y que está enfadada con el municipio”, cuenta Robert en declaraciones recogidas por de Stentor. De hecho, la empresa Garage Kroeze, de Hippolytushoef, ya ha trasferido los 170 euros a la cuenta del joven, una cifra que, si la multa finalmente queda sin efecto tras el procedimiento de recurso, se destinaría a la causa benéfica que apoya Robert.

Ante el alcance mediático del caso, el alcalde Joost van Oostrum anunció públicamente su intención de visitar a la familia para aclarar los hechos y revisar el procedimiento sancionador, y aseguró que el recurso será analizado con detalle para obtener una imagen “justa y completa” de lo ocurrido. Sin embargo, tanto Robert como su padre consideran prescindible la visita, ya que esperan más bien un gesto de disculpa y que se revise la actuación del agente que impuso la multa.

Mientras se resuelve el recurso presentado contra la multa, Robert no ha abandonado su rutina diaria de recoger latas por Eibergen. Con precaución y atento a su entorno, continúa su labor ayudando a la comunidad. "Vigilo mucho los alrededores para ver si veo a algún agente, porque no quiero otra multa", admite, demostrando que su compromiso con la recolección de envases sigue intacto pese a la polémica y la sanción recibida.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

