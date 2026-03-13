Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Detienen a un niño de 11 años durante seis días en un aeropuerto: "Parecía mayor"
Sociedad
Sociedad

Detienen a un niño de 11 años durante seis días en un aeropuerto: "Parecía mayor"

El menor permaneció 24 horas solo ante las autoridades.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un niño solitario sentado en una maleta en el aeropuerto mirando el tablero de llegadas
Un niño solitario sentado en una maleta y esperando la salida en el aeropuerto mirando el tablero de llegadas.Getty Images

Entre formularios, controles y decisiones administrativas que se toman en minutos, los aeropuertos se convierten en lugares donde los derechos pueden quedar en pausa mientras las autoridades verifican identidades, documentos o edades. Pero cuando esa duda recae sobre un menor, cada decisión adquiere un peso distinto y pone a prueba hasta qué punto los sistemas migratorios están preparados para proteger a los más vulnerables.

Algo así le pasó a un niño que, con tan solo 11 años, fue retenido durante seis días en la zona de espera del Aeropuerto de Orly después de que, al llegar el 8 de febrero, le fuera denegada la entrada a Francia. A pesar de viajar con su pasaporte auténtico y un visado de larga duración emitido por las propias autoridades francesas en el marco de un procedimiento de reunificación familiar, el menor no pudo evitar permanecer detenido.

La madre del menor tiene el estatuto de refugiada y esperaba a sus hijos en territorio francés. La hermana de nueve años sí pudo entrar, mientras que él quedó retenido por la Policía Fronteriza. Según la versión difundida por su abogado, recogida por Le Club de Mediapart, los agentes estimaron que el joven “parecía mayor” que la edad indicada en los documentos, los cuales dieron por nulos.

Una “violación institucional”

Durante más de 24 horas el menor permaneció solo ante las autoridades, sin intérprete ni la presencia del administrador de hecho encargado de asistirle. Además, la defensa denuncia unas condiciones de estancia que dejan mucho que desear: un espacio infantil de apenas 3 metros cuadrados, ausencia de acceso al aire libre, una rutina de salida y retorno entre las 6:00 y las 21:00 horas, y una comida basada en patatas fritas y puré de manzana.

El 14 de febrero dos instancias judiciales llegaron a la conclusión de que la privación de libertad del menor presentaba graves irregularidades. El Tribunal de Apelación de París consideró que la demora en la intervención del administrador de hecho había provocado una vulneración sustancial de los derechos del niño, recordando que el interés superior del menor debe ser “consideración primordial” en todas las decisiones que le afectan.

En paralelo, el Tribunal Administrativo de Melun calificó el mantenimiento en la zona de espera como “grave y manifiestamente ilegal” y ordenó a la administración la liberación del menor y su entrada libre al país. Ahora se conoce que la decisión de las autoridades se apoyó, en parte, en una prueba de edad ósea que estimaba que el niño podía ser mayor de lo que indicaban sus documentos.

El abogado que representa a la familia calificó los hechos como una “violencia institucional” y denunció las contradicciones en la actuación administrativa, al haberse cuestionado la edad del menor pese a que sus documentos eran reconocidos como auténticos por las propias autoridades. En su opinión, el caso evidencia los riesgos de basar decisiones tan graves en simples impresiones o en pruebas médicas controvertidas.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos