La aplaudida respuesta de Emilio Delgado a Aznar tras hablar sobre la posición de España en la guerra de Irán: "Menudo repaso"

El expresidente del Gobierno español por parte del Partido Popular (PP), José María Aznar, estuvo este miércoles en Valencia, donde ha participado en el foro Forinvest, donde entre otras cuestiones, ha hablado sobre la guerra que sacude a Oriente Medio, iniciada por Israel y EEUU en conjunto.

Allí, quien fue presidente durante el 11M, el mayor atentado de la historia de España, ha defendido que nuestro país debería de apoyar "a sus aliados y no a sus enemigos" y ha señalado que al igual que dijo con el tema de Gaza, "las operaciones que se empiezan hay que terminarlas".

"Está mas que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales que no las respeta y que además constituye una amenaza para la estabilidad para la paz y para la seguridad mundial. Y un país como España, en mi opinión, pues debería estar al lado de los aliados, de sus aliados, y no al lado de nuestros enemigos", dijo el expresidente popular durante su intervención.

Sus palabras no han pasado desparecibidas y hasta el diputado de la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, ha querido responderle, en una respuesta que Roberto Sotomayor no ha tardado en aplaudir. "Se puede decir más alto, pero no más claro. Menudo repaso de Emilio a Aznar", ha señalado el activista en 'X' (antes conocido como Twitter).

"Que Aznar, el principal responsable político del peor atentado de nuestra historia haya elegido precisamente el día de hoy, 11 de marzo, el día que honramos a las víctimas para salir a decir que España debería estar en otra guerra ilegal ayudando a Israel y a Estados Unidos a bombardear escuelas. Es nauseabundo", ha recordado Emilio Delgado.

"Este señor era el presidente del Partido Popular que decidió aprovechar la mañana del 11 de marzo para efectuar hasta doce operaciones de blanqueo de capitales como está probado en sede judicial. Yo no sé lo que van a durar las reservas de petróleo, pero las reservas de pudor, de ética y de moral en el Partido Popular hace mucho que se terminaron", ha remarcado.

"A mi me parece inaudito que un tipo que nos mete en la guerra de ilegal que nos cuesta un atentado de doscientas y pico víctimas en Madrid y que después nos miente a la cara sobre los motivos electoralistas, ahora que están hablando todo el día de que si decir 'no a la guerra' es electoralista, pues este señor para ganar unas elecciones mintió sobre la autoría cuando toda la prensa internacional ya estaba dando por sentado que había sido Al Qaeda y que tenía relación con la guerra de Irak. Es una vergüenza", ha sentenciado el portavoz adjunto de Más Madrid.