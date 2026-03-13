Ganaban seis cifras en Texas y tenían 97.000 dólares de deuda: vendieron su casa y llevan dos años en Valencia sin querer volver

Cambiar de país nunca es fácil. Hacerlo cuando tienes un buen salario, una carrera estable y una familia tampoco. Pero para una pareja que vivía en Texas llegó un momento en el que el dinero dejó de compensar lo que estaban perdiendo por el camino.

Ambos trabajaban en el mundo corporativo estadounidense, con salarios de seis cifras. Sobre el papel, todo parecía funcionar. Pero la realidad era distinta.

"No éramos felices en la vida profesional corporativa", explica ella en un vídeo de YouTube donde cuentan su historia.

La sensación era compartida por ambos. Tenían buenos ingresos, pero también un nivel de estrés constante y una vida que no les convencía. “Necesitábamos un cambio. Algo drástico”, recuerda.

Mucho dinero… y muchas deudas

La paradoja de su situación era evidente. Aunque ganaban mucho dinero, su situación financiera no era tan buena como parecía.

En el vídeo explican que llegaron a acumular 97.000 dólares de deuda. La cifra resulta aún más sorprendente teniendo en cuenta que ambos tenían salarios de seis cifras.

Ese contraste fue uno de los detonantes para replantearse su vida.

El problema, explican, no era solo económico. Era también una cuestión de estilo de vida. Sentían que el ritmo laboral y la presión constante del entorno corporativo no les permitía disfrutar de lo que realmente querían.

Buscar el mejor lugar para criar a sus hijas

La decisión empezó con una pregunta sencilla. "Literalmente empecé a buscar en Google: ¿cuál es el mejor lugar del mundo para criar hijos?", explica ella.

A partir de ahí comenzó una investigación que les llevó a mirar diferentes países y estilos de vida.

España apareció rápidamente en esa búsqueda. El clima, la cultura, el ritmo de vida y el enfoque más familiar de la sociedad les llamaron la atención.

Un salto al vacío

Tomar la decisión fue una cosa. Ejecutarla, otra muy distinta. La pareja terminó vendiendo su casa en Texas y organizando la mudanza con sus hijas. El viaje fue largo y algo caótico. Volaron desde Estados Unidos hasta España y después tuvieron que continuar el trayecto en tren. "Era un coche de siete plazas con todas nuestras cosas", recuerdan.

Finalmente llegaron a Valencia, la ciudad donde decidieron empezar su nueva vida.

De Texas a Valencia

Ambos tenían raíces diversas. Ella nació en El Paso, Texas, una ciudad fronteriza con México, y más tarde se trasladó a Dallas cuando tenía 15 años.

Él nació en México y también se mudó a Texas siendo adolescente. Fue precisamente en el trabajo donde se conocieron, años antes de imaginar que terminarían viviendo al otro lado del Atlántico.

Dos años después, sin intención de volver

La mudanza no fue solo un cambio de país. Fue también un cambio de mentalidad. Después de dos años viviendo en Valencia, aseguran que no se arrepienten de la decisión. Al contrario: consideran que han encontrado una vida más tranquila y más alineada con lo que buscaban.

El proceso también les cambió la forma de ver el mundo. Mudarse una vez, dicen, abre la puerta a nuevas posibilidades. "Cuando te mudas una vez, ya no hay marcha atrás", reflexionan.

Por ahora, lo tienen claro: Valencia se ha convertido en su nuevo hogar. Y no tienen intención de volver al ritmo de vida que dejaron atrás en Texas.